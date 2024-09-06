"Це не означає перелому ходу подій": Остін пояснив, чому США не дозволяють Україні бити далекобійними ракетами по цілях у РФ

Про це він заявив на пресконференції за підсумками засідання "Рамштайну".

"Що зупиняє США: якщо ми дамо такий дозвіл, це не означає, що щось кардинально зміниться, переломить хід подій. Україна має дуже багато потужностей, аби надавати самостійно удари по військових цілях (у РФ, - ред.)", - сказав Остін.

Очільник американського міністерства оборони зазначив, що в України є ракети Storm Shadow, ATACMS і нагадав: росіяни передислокували свою авіацію, щоб вона не була в радіусі ураження ATACMS.

"У найближчому майбутньому ми маємо зосереджуватися на тому, щоб допомагати використовувати Україні те, що вона має, аби вона ефективно користувалася цим", - додав Остін.

Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ

CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".

Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б вдарити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу із закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.

3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів вглиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.