"Це не означає перелому ходу подій": Остін пояснив, чому США не дозволяють Україні бити далекобійними ракетами по цілях у РФ
Глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій"
Про це він заявив на пресконференції за підсумками засідання "Рамштайну".
"Що зупиняє США: якщо ми дамо такий дозвіл, це не означає, що щось кардинально зміниться, переломить хід подій. Україна має дуже багато потужностей, аби надавати самостійно удари по військових цілях (у РФ, - ред.)", - сказав Остін.
Очільник американського міністерства оборони зазначив, що в України є ракети Storm Shadow, ATACMS і нагадав: росіяни передислокували свою авіацію, щоб вона не була в радіусі ураження ATACMS.
"У найближчому майбутньому ми маємо зосереджуватися на тому, щоб допомагати використовувати Україні те, що вона має, аби вона ефективно користувалася цим", - додав Остін.
Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ
CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".
Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б вдарити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.
Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу із закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.
3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів вглиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.
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