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Оновлено

Росіяни вдарили КАБами по багатоповерхівках у середмісті Харкова: є загиблі й поранені

Марія Науменко
24 вересня, 2024 вiвторок
17:28
Війна з Росією

У вівторок, 24 вересня, російська армія вдарила по Харкову із застосуванням КАБів. Влучання зафіксували в Салтівському та Київському районах, щонайменше 3 людини загинуло, 24 поранено

Зміст

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

О 15:26 мер повідомив про "приліт" КАБу в одному найнаселеніших районів міста.

Згодом він уточнив, що удари прийшлися по чотирьох адміністративних районах Харкова.

"Інформація щодо постраждалих та руйнувань збирають відповідні служби. Але вже бачимо, що під бомбардуванням житлові райони міста.   

Будьте обережні - у повітрі ще є КАби", - зазначив він.

Пізніше голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов додав, що прильоти двох КАБів зафіксували в Салтівському районі Харкова. 

Крім того, Терехов повідомив про влучання у Київському районі Харкова.

"Маємо попередню інформацію про потрапляння КАбів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах", - зазначив він.

О 15:52 Синєгубов повідомив про щонайменше 3 поранених. Вони у важкому стані.

Пізніше він додав, що кількість поранених зросла до 5. 

"Кількість постраждалих збільшилася до пʼяти. Люди знаходяться під завалами. У одну з багатоповерхівок - пряме влучання", - уточнив очільник ОДА.

Терехов зазначив, що за попередньою інформацією, що потребує підтвердження, є загиблі.

Станом на 16:19 кількість поранених склала 15. Також відомо про одного загиблого.

"Одна людина загинула. Щонайменше 15 отримали поранення", - написав Синєгубов.

Пізніше він повідомив про ще одного загиблого. Так, кількість жертв російського обстрілу зросла до 2.

"Кількість загиблих збільшилася до трьох людей. Розбір завалів триває", - написав Синєгубов о 16:16.

Терехов зазначив, що унаслідок влучання по житловому будинку у Київському районі 6 людей постраждали.

"Поверхи у будинку склалися з восьмого по третій. Загалом по всіх місцях прильотів маємо двох загиблих. Триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", - додав він.

За словами мера Харкова, у Київському районі відомо про 13 постраждалих, серед них один загиблий. 

"Будинок, по якому прийшовся удар у Киівському районі, вже був обстріляний на початку війни. Його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Ворог вдруге вдарив по ньому КАБом", - додав Терехов.

О 16:45 Синєгубов повідомив, що кількість поранених зросла до 22.

За уточненою інформацією, влучання зафіксували в 9-поверховий будинок, по цивільному підприємству, а також на відкритій території. Синєгубов уточнив, що росіяни завдали щонайменше п‘ять ударів керованими авіабомбами.

О 17:14 Терехов заявив про ще двох поранених. Наразі їхня кількість складає 24.

"На дану хвилину внаслідок обстрілу міста 24 постраждалих. Ще троє загиблі", - зазначив він.

Міський голова додав, що, за попередньою інформацією, сьогодні ворог випустив по житловим районам Харкова 8 ФАБ-250.

Реакції

"Мішені для російських бомб – житловий будинок, хлібозавод, стадіон... Тобто звичайне життя звичайних людей. Росія – терорист і щодня підтверджує це своїми власними діями, своїм вибором воювати й пробувати розширювати війну", - відреагував на російський обстріл Харкова президент України Володимир Зеленський.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також відреагував на удар по Харкову, заявивши, що "без перемоги над російською агресією не буде майбутнього".

"Поки світові лідери збираються на ГА ООН, щоб обговорити майбутнє світу, Росія завдала удару по житловому будинку в Харкові потужною керованою авіаційною бомбою. Є вбиті та поранені. Світ має зрозуміти: без перемоги над російською агресією не буде майбутнього", - заявив він.

Новина доповнюється...

Теги:
Україна
Росія
Харків
Володимир Зеленський
російська армія
Військові новини
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