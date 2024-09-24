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Головна Війна з Росією "Щось на кшталт ленд-лізу": у Defense Express припустили, на яку військову допомогу розраховує Україна від США в межах Плану перемоги
Ексклюзив

"Щось на кшталт ленд-лізу": у Defense Express припустили, на яку військову допомогу розраховує Україна від США в межах Плану перемоги

Марина Клюєва
24 вересня, 2024 вiвторок
17:05
Війна з Росією Білий Дім

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський припустив, на яку військову допомогу розраховує Україна від США в межах Плану перемоги

Зміст

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Я так розумію, що розрахунок іде на те, щоб Сполучені Штати Америки відкрили щось на кшталт ленд-лізу. Тобто, коли нам передають у максимальній кількості всі можливі зразки бронетехніки, ракетного озброєння, протиповітряної оборони, бойові літаки врешті-решт. Адже запит на те, щоб і США нам дали свої F-16, а не тільки європейські країни, він все одно залишається актуальним", - сказав він. 

Експерт зазначив, що перелік того озброєння, яке потрібне Україні для ефективного протистояння Росії, і яке мають США, дуже великий.

"Там лінійку можна до чого завгодно розширювати. В одній із західних публікацій йшлося про те, що ми просили для своїх ВПС у американців літаки С-17, щось на кшталт аналогу Руслана. Тобто кількість того, чого можна просити в американців, і щоб це було для нас актуальне в обороні проти росіян,  дуже велика. І можна навіть поставити на верхівку цього айсберга протиракетний комплекс THAAD, батарея якого коштує 2 мільярда доларів. Питання тільки в тому, чи вдасться знайти відповідні аргументи для нинішнього воєнно-політичного керівництва США, щоб хоча б частину цього озброєння було передано", - вважає Іван Киричевський.

  • 20 вересня Володимир Зеленський заявив, що План перемоги України у війні проти Росії можна реалізувати лише через швидкі рішення партнерів, які вони мають ухвалити в період із жовтня по грудень.
Теги:
Світ
Україна
Росія
зброя
військові
ППО
російська армія
ЗСУ
F-16
допомога Україні
підтримка України
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