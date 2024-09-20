Зеленський заявив, що План перемоги розрахований на швидкі рішення партнерів із жовтня по грудень

Про це президент України Володимир Зеленський заявив 20 вересня під час спільної пресконференції у Києві з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає Укрінформ.

"План розрахований на швидкі рішення наших партнерів, які мають відбутися з жовтня по грудень. Тоді ми вважатимемо, що план спрацює", – сказав він.

Глава держави нагадав, що планує розкрити деталі плану під час перемовин із президентом США Джо Байденом.

"Стосовно Плану перемоги хотілося б бути послідовною людиною й обговорити всі його деталі передусім із президентом США, тому що здебільшого рішення щодо плану залежать від нього. Там є пункти, які залежать від доброї волі й підтримки Сполучених Штатів. Дуже сподіваюся, що він підтримає цей план", – сказав Зеленський.