Зеленський заявив, що План перемоги розрахований на швидкі рішення партнерів із жовтня по грудень
План перемоги України у війні проти Росії можна реалізувати лише через швидкі рішення партнерів, які вони мають ухвалити в період із жовтня по грудень
Про це президент України Володимир Зеленський заявив 20 вересня під час спільної пресконференції у Києві з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає Укрінформ.
"План розрахований на швидкі рішення наших партнерів, які мають відбутися з жовтня по грудень. Тоді ми вважатимемо, що план спрацює", – сказав він.
Глава держави нагадав, що планує розкрити деталі плану під час перемовин із президентом США Джо Байденом.
"Стосовно Плану перемоги хотілося б бути послідовною людиною й обговорити всі його деталі передусім із президентом США, тому що здебільшого рішення щодо плану залежать від нього. Там є пункти, які залежать від доброї волі й підтримки Сполучених Штатів. Дуже сподіваюся, що він підтримає цей план", – сказав Зеленський.
- 18 вересня Зеленський повідомив, що План перемоги готовий. У Білому домі вже ознайомилися з документом.
- Також відомо, що План перемоги України містить чотири основні пункти та один додатковий.
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