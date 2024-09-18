Наш план перемоги повністю підготовлений, - Зеленський

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"І сьогодні вже можна сказати, що вже повністю підготовлений наш план перемоги – усі пункти, усі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до плану. Все опрацьовано. Найголовніше тепер – рішучість реалізувати", - розповів президент.

Зеленський підкреслив, що жодного заморожування війни з РФ, альтернативи миру чи будь-яких інших маніпуляцій бути не може. За його словами, вони "просто перенесуть російську агресію на інший етап".

"Нам потрібна надійна й тривала безпека для України, а отже – усієї Європи. Саме заради цього працюємо", - наголосив український президент.