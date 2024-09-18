Наш план перемоги повністю підготовлений, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що план перемоги України повністю готовий. Тепер найголовніше - "рішучість реалізувати"
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
"І сьогодні вже можна сказати, що вже повністю підготовлений наш план перемоги – усі пункти, усі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до плану. Все опрацьовано. Найголовніше тепер – рішучість реалізувати", - розповів президент.
Зеленський підкреслив, що жодного заморожування війни з РФ, альтернативи миру чи будь-яких інших маніпуляцій бути не може. За його словами, вони "просто перенесуть російську агресію на інший етап".
"Нам потрібна надійна й тривала безпека для України, а отже – усієї Європи. Саме заради цього працюємо", - наголосив український президент.
- 16 вересня Зеленський провів наради з підготовки українського плану перемоги у війні проти Росії. Україна вже визначилася з основними пунктами, а в документі більш ніж на 90% все було виписано.
- Також відомо, план перемоги України, який Володимир Зеленський хоче представити президенту США Джо Байдену, містить чотири основні пункти та один додатковий.
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