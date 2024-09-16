Україна визначила необхідні пункти Плану перемоги у війні проти РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів наради з підготовки українського Плану перемоги у війні проти Росії. Україна вже визначилася з основними пунктами
Про це він заявив у вечірньому зверненні.
"Протягом усього дня в різних форматах - наради з підготовки нашого, українського Плану перемоги. Реальне наповнення всіх пунктів. Військове наповнення, політичне, дипломатичне, економічне", - доповів Зеленський.
За його словами, до розробки Плану перемоги залучені ключові посадовці за кожним напрямом. Водночас для кожного кроку є чіткий перелік пунктів, що саме необхідно, що саме працюватиме на посилення.
"І необхідні для України кроки вже визначені, абсолютно чітко. Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру - реального, справедливого миру", - наголосив президент і додав, що "жодної неможливої речі там немає".
Зеленський додав, що у Плані перемоги більш ніж на 90% все вже виписано. У комплексі цей пакет може забезпечити правильний розвиток ситуації не тільки для України, а й для всіх у світі, хто цінує міжнародне право.
Уже на наступний тиждень, за словами президента, Україна готує План перемоги для представлення союзникам.
- План перемоги України, який Володимир Зеленський хоче представити президенту США Джо Байдену, містить чотири основні пункти та один додатковий.
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