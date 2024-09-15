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Зеленський назвав 4 пункти Плану перемоги України, який він особисто представить Байдену, Гарріс, Трампу і конгресу

Катерина Ганжа
15 вересня, 2024 неділя
20:42
Війна з Росією Володимир Зеленський та Джо Байден

План перемоги України, який президент Володимир Зеленський хоче представити президенту США Джо Байдену, містить чотири основні пункти та один додатковий

Зміст

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю CNN.

"Я особисто говоритиму з Джо Байденом перед Самітом миру про те, як нас зміцнити, щоб ми були у сильній позиції. Тому що дипломатичні рішення доцільні, якщо ти сильний. Інакше Путін навіть не братиме в цьому участі. І я гадаю, що за інших обставин вони не будуть зацікавлені в тому, щоб зупинити війну", - зазначив Володимир Зеленський.

Глава української держави підкреслив, що перемога для України означає "бути дуже сильними" і "готовими до сильної дипломатії".

За його словами, план містить чотири основні пункти та один додатковий, який знадобиться Україні вже після війни.

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"Я поділюсь ними з президентом Байденом. Йдеться про безпеку, геополітичне місце України, дуже сильну військову підтримку України. І про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки", - розповів Зеленський.

Він додав, що готовий прийняти пропозиції до цього плану від команди Джо Байдена, якщо вони посилять мирний план і позицію України.

"Я думаю, що буде чесно і правильно поділитися цим планом також з обома кандидатами в президенти США - Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. І багато також залежить від рішень Конгресу США, тож ми хотіли б поділитися і з Конгресом. Після цих кроків ми готові поділитися планом з усіма", - зазначив президент України.

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що на другий Саміт миру, який має відбутися у листопаді, запросять Росію. Також він у вересні зустрінеться з главою Білого дому Джо Байденом для обговорення плану перемоги.
Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Джо Байден
Дональд Трамп
Камала Гарріс
переговори з РФ
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