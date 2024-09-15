Зеленський назвав 4 пункти Плану перемоги України, який він особисто представить Байдену, Гарріс, Трампу і конгресу
План перемоги України, який президент Володимир Зеленський хоче представити президенту США Джо Байдену, містить чотири основні пункти та один додатковий
Про це президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю CNN.
"Я особисто говоритиму з Джо Байденом перед Самітом миру про те, як нас зміцнити, щоб ми були у сильній позиції. Тому що дипломатичні рішення доцільні, якщо ти сильний. Інакше Путін навіть не братиме в цьому участі. І я гадаю, що за інших обставин вони не будуть зацікавлені в тому, щоб зупинити війну", - зазначив Володимир Зеленський.
Глава української держави підкреслив, що перемога для України означає "бути дуже сильними" і "готовими до сильної дипломатії".
За його словами, план містить чотири основні пункти та один додатковий, який знадобиться Україні вже після війни.
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"Я поділюсь ними з президентом Байденом. Йдеться про безпеку, геополітичне місце України, дуже сильну військову підтримку України. І про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки", - розповів Зеленський.
Він додав, що готовий прийняти пропозиції до цього плану від команди Джо Байдена, якщо вони посилять мирний план і позицію України.
"Я думаю, що буде чесно і правильно поділитися цим планом також з обома кандидатами в президенти США - Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. І багато також залежить від рішень Конгресу США, тож ми хотіли б поділитися і з Конгресом. Після цих кроків ми готові поділитися планом з усіма", - зазначив президент України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на другий Саміт миру, який має відбутися у листопаді, запросять Росію. Також він у вересні зустрінеться з главою Білого дому Джо Байденом для обговорення плану перемоги.
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