Україна проти будь-якої заморозки війни - в ОПУ спростували публікацію Bild
Німецьке таблоїдне видання Bild опублікувало матеріал, у якому зазначається, що президент України Володимир Зеленський під час візиту до США нібито може оголосити про фактичну заморозку війни. В Офісі президента заявили, що ця інформація є фейком, а українська влада проти будь-якого замороження бойових дій
Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.
"Bild поширив фейк. План перемоги Bild не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку Плану перемоги, ніхто з Більдом не говорив. Мінськ-3 або будь-який інший ніхто росіянам не подарує. Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить", - наголосив він.
За словами радника, для української сторони важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки.
Литвин підкреслив, що План перемоги буде представлений спочатку саме Сполученим Штатам, бо США здатні забезпечити реалізацію його наповнення.
Читайте також: Ми наближаємося до Третьої світової війни, Україна є лише проміжною частиною, - Портников
Зауважимо, що у своїй публікації Bild зазначає, що Зеленський "найближчими тижнями вирушить до США і представить свою стратегію президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу".
За інформацією Bild, "вона (стратегія, - ред.) включає як вимогу дозволу використовувати західну зброю для ударів вглиб Росії, так і готовність України застосувати локальне припинення вогню на певних ділянках фронту, тобто тимчасове заморожування ситуації".
- Микола Савельєв, журналіст, боєць 103-ї бригади ТрО, вважає, що лише зміна російської влади, демілітаризація РФ та повне озброєння України можуть привести до закінчення війни.
- Лідер парламентської фракції Соціал-демократична партія Німеччини Рольф Мютценіх, очільником якої є канцлер Олаф Шольц, запропонував ініціювати створення контактної групи для переговорів між Україною та Росією.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.45Продаж 46.11
- Актуальне
- Важливе