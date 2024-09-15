Україна проти будь-якої заморозки війни - в ОПУ спростували публікацію Bild

Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

"Bild поширив фейк. План перемоги Bild не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку Плану перемоги, ніхто з Більдом не говорив. Мінськ-3 або будь-який інший ніхто росіянам не подарує. Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить", - наголосив він.

За словами радника, для української сторони важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки.

Литвин підкреслив, що План перемоги буде представлений спочатку саме Сполученим Штатам, бо США здатні забезпечити реалізацію його наповнення.

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Зауважимо, що у своїй публікації Bild зазначає, що Зеленський "найближчими тижнями вирушить до США і представить свою стратегію президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу".

За інформацією Bild, "вона (стратегія, - ред.) включає як вимогу дозволу використовувати західну зброю для ударів вглиб Росії, так і готовність України застосувати локальне припинення вогню на певних ділянках фронту, тобто тимчасове заморожування ситуації".