Партія Шольца виступила за створення контактної групи для переговорів між Україною та РФ

Про це він сказав в інтерв'ю Rheinische Post.

За словами Мютценіха, канцлер Шольц і президент України Зеленський погоджуються, що зараз гарний час для активізації зусиль щодо мирних переговорів, і що Росія також має бути присутня на наступному мирному саміті. Лідер СДП також підтримує це, вважаючи, що це дає можливість іншим країнам активізувати зусилля для припинення бойових дій.

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"На мій погляд, настав час для західних союзників ініціювати контактну групу для початку процесу", - заявив Мютценіх.

На його думку, до контактної групи повинні також увійти Китай, Індія, Туреччина та Бразилія, щоб відіграти роль посередників.

"У цих державах зростає переконання, що російська загарбницька війна може стати тягарем. Тому робота контактної групи може бути багатонадійною та відігравати важливу посередницьку роль", - резюмував політик.