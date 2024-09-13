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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Для впевненої позиції України у перемовинах має бути чотири потужних фактори, - генерал Кривонос

Ірена Моляр
13 вересня, 2024 п'ятниця
23:16
Війна з Росією Сергій Кривонос

Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ, вважає, що для України важливо - переведення економіки на умови воєнного стану, підготовка мобілізаційного ресурсу та фортифікаційних споруд, а також активна взаємодія з партнерами

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо того, чи може Курщина стати предметом перемовин з Путіним, то складно гадати, по-перше, ще ніякі перемовини не почалися. Скільки ми утримуємо території у Курській області – це одне, а скільки ми можемо втратити своїх територій за рахунок російських наступальних дій на Донбасі – зовсім інше. Тому планувати, гадати й про щось мріяти можна лише тоді, коли у тебе є чотири потужних фактори всередині держави. Перше – економіка повністю забезпечує потреби ЗСУ, тобто економіка переведена на функціонування в умовах воєнного стану", - зауважив генерал-майор запасу ЗСУ.

За його словами, друге - у нас активно готується у потрібній кількості та з великою якістю мобілізаційний ресурс, а саме люди, які вміють воювати, їх добре вчать та добре забезпечують.

"Третє – у нас у нормальній кількості та потрібній якості опрацьовані фортифікаційні споруди на території України. І не просто самі по собі споруди, бо як показує досвід останніх боїв на Покровському напрямку, то там і споруди були, а от у спорудах нікого не було. Тому ворог достатньо спокійно просувався вперед, бо кількість людей, які обороняли ці споруди, була не те що мінімальною, а практично нульовою. І четверте – активна взаємодія з нашими партнерами, які розуміючи, що у нас по окремих моментах є проблеми за рахунок, м'яко кажучи, не зовсім професійної діяльності певних керівників всередині держави, надають нам військово-технічну допомогу. От такі чотири речі, які могли б про щось казати щодо впевненої поведінки під час перемовин з Росією", - резюмував Сергій Кривонос.

  • 5 вересня  федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що його держава готова слугувати майданчиком для переговорів між Україною та Росією.
  • 13 вересня очільник китайського міністерства оборони Дон Цзюнь зазначив, що єдиним рішенням для завершення війни в Україні та в Газі є переговори.
Теги:
Відео
Україна
Росія
зброя
Донбас
російська армія
Захід
ЗСУ
мобілізація
Воєнний стан
Економіка
зброя для України
Курськ
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