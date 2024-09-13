Для впевненої позиції України у перемовинах має бути чотири потужних фактори, - генерал Кривонос

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо того, чи може Курщина стати предметом перемовин з Путіним, то складно гадати, по-перше, ще ніякі перемовини не почалися. Скільки ми утримуємо території у Курській області – це одне, а скільки ми можемо втратити своїх територій за рахунок російських наступальних дій на Донбасі – зовсім інше. Тому планувати, гадати й про щось мріяти можна лише тоді, коли у тебе є чотири потужних фактори всередині держави. Перше – економіка повністю забезпечує потреби ЗСУ, тобто економіка переведена на функціонування в умовах воєнного стану", - зауважив генерал-майор запасу ЗСУ.

За його словами, друге - у нас активно готується у потрібній кількості та з великою якістю мобілізаційний ресурс, а саме люди, які вміють воювати, їх добре вчать та добре забезпечують.

"Третє – у нас у нормальній кількості та потрібній якості опрацьовані фортифікаційні споруди на території України. І не просто самі по собі споруди, бо як показує досвід останніх боїв на Покровському напрямку, то там і споруди були, а от у спорудах нікого не було. Тому ворог достатньо спокійно просувався вперед, бо кількість людей, які обороняли ці споруди, була не те що мінімальною, а практично нульовою. І четверте – активна взаємодія з нашими партнерами, які розуміючи, що у нас по окремих моментах є проблеми за рахунок, м'яко кажучи, не зовсім професійної діяльності певних керівників всередині держави, надають нам військово-технічну допомогу. От такі чотири речі, які могли б про щось казати щодо впевненої поведінки під час перемовин з Росією", - резюмував Сергій Кривонос.