Для впевненої позиції України у перемовинах має бути чотири потужних фактори, - генерал Кривонос
Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ, вважає, що для України важливо - переведення економіки на умови воєнного стану, підготовка мобілізаційного ресурсу та фортифікаційних споруд, а також активна взаємодія з партнерами
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Щодо того, чи може Курщина стати предметом перемовин з Путіним, то складно гадати, по-перше, ще ніякі перемовини не почалися. Скільки ми утримуємо території у Курській області – це одне, а скільки ми можемо втратити своїх територій за рахунок російських наступальних дій на Донбасі – зовсім інше. Тому планувати, гадати й про щось мріяти можна лише тоді, коли у тебе є чотири потужних фактори всередині держави. Перше – економіка повністю забезпечує потреби ЗСУ, тобто економіка переведена на функціонування в умовах воєнного стану", - зауважив генерал-майор запасу ЗСУ.
За його словами, друге - у нас активно готується у потрібній кількості та з великою якістю мобілізаційний ресурс, а саме люди, які вміють воювати, їх добре вчать та добре забезпечують.
"Третє – у нас у нормальній кількості та потрібній якості опрацьовані фортифікаційні споруди на території України. І не просто самі по собі споруди, бо як показує досвід останніх боїв на Покровському напрямку, то там і споруди були, а от у спорудах нікого не було. Тому ворог достатньо спокійно просувався вперед, бо кількість людей, які обороняли ці споруди, була не те що мінімальною, а практично нульовою. І четверте – активна взаємодія з нашими партнерами, які розуміючи, що у нас по окремих моментах є проблеми за рахунок, м'яко кажучи, не зовсім професійної діяльності певних керівників всередині держави, надають нам військово-технічну допомогу. От такі чотири речі, які могли б про щось казати щодо впевненої поведінки під час перемовин з Росією", - резюмував Сергій Кривонос.
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