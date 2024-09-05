Австрія готова стати майданчиком для переговорів України й РФ, - канцлер Негаммер

Про це він написав у соцмережі Х.

Негаммер підкреслив, що Австрія готова буде підтримати "справедливий і стійкий мир" між Києвом і Москвою.

"Ми беремо до уваги заяви російського президента щодо його відкритості до мирних переговорів з Україною. Будь-які переговори повинні відбуватися без попередніх умов та на рівних. Австрія буде готова підтримати справедливий і стійкий мир, заснований на міжнародному праві, та слугувати майданчиком для переговорів як країна, де розташовується штаб-квартира ОБСЄ", - заявив він.