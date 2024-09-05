Австрія готова стати майданчиком для переговорів України й РФ, - канцлер Негаммер
Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що його держава готова слугувати майданчиком для переговорів між Україною та Росією, зазначивши, що Відень "бере до уваги" слова очільника Кремля Володимира Путіна про "відкритість до мирних переговорів"
Про це він написав у соцмережі Х.
Негаммер підкреслив, що Австрія готова буде підтримати "справедливий і стійкий мир" між Києвом і Москвою.
"Ми беремо до уваги заяви російського президента щодо його відкритості до мирних переговорів з Україною. Будь-які переговори повинні відбуватися без попередніх умов та на рівних. Австрія буде готова підтримати справедливий і стійкий мир, заснований на міжнародному праві, та слугувати майданчиком для переговорів як країна, де розташовується штаб-квартира ОБСЄ", - заявив він.
- 31 липня у МЗС Австрії назвали неприпустимими заклики до України відмовитися від територій на користь РФ.
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