У МЗС Австрії назвали неприпустимими заклики до України відмовитися від територій на користь РФ
Заклики до України відмовитися від частини своєї території заради встановлення миру є абсолютно неприпустимими й безглуздими
Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.
"Я вважаю такі заклики абсолютно зайвими. Уявімо, що на нас напали: Південну Штирію чи Бургенланд окуповано іноземною державою, була спроба знищити федеральний уряд Австрії або вигнати його з країни. І тоді б нам говорили: "Дорогі австрійці, чому б вам не поступитися частиною своєї території заради миру?". Я вважаю такі заклики ззовні неприпустимими", - сказав дипломат.
За його словами, завершення війни – справа винятково українського народу, й ніхто не може нав'язувати громадянам свою думку в цьому питанні.
Також він похвалив українців за рішучий опір окупантам.
"Він (народ, - ред.) зазнав нападу і демонструє неймовірну готовність боротися. Іронічно, але можна сказати, що Путін своїм нападом більше сприяв єдності українського суспільства, ніж будь-хто інший до нього. Тому такі заклики ззовні є абсолютно абсурдними. Остаточне рішення тут має бути за українським народом", - підкреслив міністр.
- Днями президент України Володимир Зеленський сказав, що мирний план буде готовий до кінця листопада, але територіальних поступок Росії в ньому не буде.
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