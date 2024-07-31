У МЗС Австрії назвали неприпустимими заклики до України відмовитися від територій на користь РФ

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.

"Я вважаю такі заклики абсолютно зайвими. Уявімо, що на нас напали: Південну Штирію чи Бургенланд окуповано іноземною державою, була спроба знищити федеральний уряд Австрії або вигнати його з країни. І тоді б нам говорили: "Дорогі австрійці, чому б вам не поступитися частиною своєї території заради миру?". Я вважаю такі заклики ззовні неприпустимими", - сказав дипломат.

За його словами, завершення війни – справа винятково українського народу, й ніхто не може нав'язувати громадянам свою думку в цьому питанні.

Також він похвалив українців за рішучий опір окупантам.

"Він (народ, - ред.) зазнав нападу і демонструє неймовірну готовність боротися. Іронічно, але можна сказати, що Путін своїм нападом більше сприяв єдності українського суспільства, ніж будь-хто інший до нього. Тому такі заклики ззовні є абсолютно абсурдними. Остаточне рішення тут має бути за українським народом", - підкреслив міністр.