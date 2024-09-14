Війна не завершиться, навіть якщо ми Росію відсунемо на кордони 1991 року, - боєць 103-ї бригади ТрО Савельєв

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У нас люди роблять одну велику помилку, бо вважають, що навіть коли ми Росію відсунемо на кордони 1991 року, то на цьому війна завершиться. Ні, на цьому війна не завершиться, тому що вони не потерплять того ляпаса, який їм дали. Це країна-варвар. І вони будуть обстрілювати з-за кордону, засилатимуть сюди диверсійні групи", - зазначив боєць 103-ї бригади ТрО.

За його словами, Росія буде продовжувати робити якісь політичні рухи, що розколюватимуть Україну.

"Для мене закінчення війни – заміна повністю тих, хто керує зараз у Росії, неважливо яким способом, від фізичної ліквідації до бунту в Росії. Друге – певна демілітаризація РФ. Третє – повне закриття кордонів не тільки через рів та крокодилів, які ми туди запустили, а через реальне озброєння України такою технікою, щоб вони розуміли, що другий раз - спробуйте на якихось інших країнах, а на нас ви собі вже зуби обламали", - підкреслив Микола Савельєв.