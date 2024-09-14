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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Війна не завершиться, навіть якщо ми Росію відсунемо на кордони 1991 року, - боєць 103-ї бригади ТрО Савельєв
Ексклюзив

Війна не завершиться, навіть якщо ми Росію відсунемо на кордони 1991 року, - боєць 103-ї бригади ТрО Савельєв

Ірена Моляр
14 вересня, 2024 субота
15:41
Війна з Росією

Микола Савельєв, журналіст, боєць 103-ї бригади ТрО, вважає, що лише зміна російської влади, демілітаризація РФ та повне озброєння України можуть привести до закінчення війни

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У нас люди роблять одну велику помилку, бо вважають, що навіть коли ми Росію відсунемо на кордони 1991 року, то на цьому війна завершиться. Ні, на цьому війна не завершиться, тому що вони не потерплять того ляпаса, який їм дали. Це країна-варвар. І вони будуть обстрілювати з-за кордону, засилатимуть сюди диверсійні групи", - зазначив боєць 103-ї бригади ТрО.

За його словами, Росія буде продовжувати робити якісь політичні рухи, що розколюватимуть Україну.

"Для мене закінчення війни – заміна повністю тих, хто керує зараз у Росії, неважливо яким способом, від фізичної ліквідації до бунту в Росії. Друге – певна демілітаризація РФ. Третє – повне закриття кордонів не тільки через рів та крокодилів, які ми туди запустили, а через реальне озброєння України такою технікою, щоб вони розуміли, що другий раз - спробуйте на якихось інших країнах, а на нас ви собі вже зуби обламали", - підкреслив Микола Савельєв.

  • 5 вересня  федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що його держава готова слугувати майданчиком для переговорів між Україною та Росією.
  • 13 вересня очільник китайського міністерства оборони Дон Цзюнь зазначив, що єдиним рішенням для завершення війни в Україні та в Газі є переговори.
  • Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ, вважає, що для впевненої позиції України у перемовинах має бути чотири потужних фактори.
Теги:
Україна
Росія
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