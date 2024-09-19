Зеленський наступного тижня представить Байдену План перемоги та планує зустрітися з Гарріс та Трампом
Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає США, де представить Джо Байдену План перемоги та планує зустрітися з Камалою Гарріс та Дональдом Трампом
Про це повідомляє Офіс президента України.
В ОП підтвердили, що наступного тижня Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки.
"Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом США Джозефом Байденом, щоб представити йому План перемоги. Президент України також планує зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представниками конгресу від обох партій і 45-м президентом США Дональдом Трампом", - йдеться у повідомленні.
У Білому домі уточнили, що зустріч президента України з Байденом та Гарріс відбудеться 26 вересня.
Також Зеленський виступить на Генеральній Асамблеї ООН, зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, українською громадою, проведе на полях Генасамблеї двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій.
- Дональд Трамп 18 вересня, сказав, що, "ймовірно", зустрінеться з президентом України під час перебування Володимира Зеленського у США.
- 19 вересня Bloomberg повідомив, що Камала Гарріс планує зустрітися з Володимиром Зеленським у Вашингтоні наступного тижня.
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