Зеленський наступного тижня представить Байдену План перемоги та планує зустрітися з Гарріс та Трампом

Про це повідомляє Офіс президента України.

В ОП підтвердили, що наступного тижня Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки.

"Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом США Джозефом Байденом, щоб представити йому План перемоги. Президент України також планує зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представниками конгресу від обох партій і 45-м президентом США Дональдом Трампом", - йдеться у повідомленні.

У Білому домі уточнили, що зустріч президента України з Байденом та Гарріс відбудеться 26 вересня.

Також Зеленський виступить на Генеральній Асамблеї ООН, зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, українською громадою, проведе на полях Генасамблеї двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій.