Гарріс наступного тижня планує зустрітися з Зеленським у Вашингтоні, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Очікується, що під час свого візиту до США Володимир Зеленський наполягатиме на членстві України в НАТО та Європейському Союзі. Також він хоче укласти угоди про економіку та безпеку. Крім цього, буде обговорюватися тема постачання зброї Україні в рамках свого Плану перемоги.

Він має представити план президенту США Джо Байдену, коли вони зустрінуться в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН пізніше цього місяця. Він також хоче поділитися планами з Камалою Гарріс і експрезидентом США Дональдом Трампом.