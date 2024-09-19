Гарріс наступного тижня планує зустрітися з Зеленським у Вашингтоні, - Bloomberg
Віцепрезидентка США Камала Гарріс планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні наступного тижня
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.
Очікується, що під час свого візиту до США Володимир Зеленський наполягатиме на членстві України в НАТО та Європейському Союзі. Також він хоче укласти угоди про економіку та безпеку. Крім цього, буде обговорюватися тема постачання зброї Україні в рамках свого Плану перемоги.
Він має представити план президенту США Джо Байдену, коли вони зустрінуться в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН пізніше цього місяця. Він також хоче поділитися планами з Камалою Гарріс і експрезидентом США Дональдом Трампом.
- Дональд Трамп у середу, 18 вересня, сказав, що, "ймовірно", зустрінеться з Володимиром Зеленським, який наступного тижня перебуватиме у США.
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