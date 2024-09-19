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Трамп сказав, що може зустрітися з Зеленським

Олена Будько
19 вересня, 2024 четвер
01:41
Світ Дональд Трамп

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у середу, 18 вересня, сказав, що, "ймовірно", зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, який наступного тижня перебуватиме у США

Зміст

Про це пише Reuters.

"Напевно, так", – сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи зустрінеться він з українським лідером. Жодних інших подробиць чи намірів Трамп не озвучив.

Трамп і Зеленський розмовляли телефоном у липні цього року. Особисто ж вони не спілкувалися від часів президентства Трампа у 2017-2021 роках.

Раніше Зеленський заявив, що хоче представити мирний план чинному президентові Сполучених Штатів Америки Джо Байдену, а також кандидатам на цю посаду, Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

16 вересня президент Володимир Зеленський провів наради з підготовки українського Плану перемоги у війні проти Росії. Україна вже визначилася з основними пунктами.

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд сказала, що у США вже ознайомилися з планом перемоги Зеленського. У середу, 18 вересня, Зеленський сказав, що цей план "повністю готовий".

  • Наступного тижня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбудуться Саміт майбутнього. 24 вересня на Генасамблеї ООН починаються дебати високого рівня за участю глав держав і урядів. Як очікують, на них особисто виступить і Володимир Зеленський. Найімовірніше, це відбудеться 25 вересня

 
Теги:
Суспільство
Україна
політика
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
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