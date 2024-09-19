Трамп сказав, що може зустрітися з Зеленським

Про це пише Reuters.

"Напевно, так", – сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи зустрінеться він з українським лідером. Жодних інших подробиць чи намірів Трамп не озвучив.

Трамп і Зеленський розмовляли телефоном у липні цього року. Особисто ж вони не спілкувалися від часів президентства Трампа у 2017-2021 роках.

Раніше Зеленський заявив, що хоче представити мирний план чинному президентові Сполучених Штатів Америки Джо Байдену, а також кандидатам на цю посаду, Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

16 вересня президент Володимир Зеленський провів наради з підготовки українського Плану перемоги у війні проти Росії. Україна вже визначилася з основними пунктами.

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд сказала, що у США вже ознайомилися з планом перемоги Зеленського. У середу, 18 вересня, Зеленський сказав, що цей план "повністю готовий".