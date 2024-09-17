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"Може працювати". США ознайомилися з Планом перемоги Зеленського

Анна Хотіна
17 вересня, 2024 вiвторок
20:34
Війна з Росією

США вже ознайомилися з Планом перемоги президента Володимира Зеленського щодо закінчення війни 

Зміст

Про це повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає Голос Америки.

"Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію та план, які можуть працювати. І нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому, спілкуючись з усіма главами держав, які будуть тут, у Нью-Йорку. Отже, знову ж таки, ми сподіваємось досягти певного прогресу", - заявила вона.

За словами Грінфілд, США ніколи не втрачали надії знайти шлях до миру. Це те, над чим президент США Джо Байден "старанно працював" понад два роки.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Володимир Зеленський
США
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