"Може працювати". США ознайомилися з Планом перемоги Зеленського
США вже ознайомилися з Планом перемоги президента Володимира Зеленського щодо закінчення війни
Про це повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає Голос Америки.
"Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію та план, які можуть працювати. І нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому, спілкуючись з усіма главами держав, які будуть тут, у Нью-Йорку. Отже, знову ж таки, ми сподіваємось досягти певного прогресу", - заявила вона.
За словами Грінфілд, США ніколи не втрачали надії знайти шлях до миру. Це те, над чим президент США Джо Байден "старанно працював" понад два роки.
- 16 вересня президент Володимир Зеленський провів наради з підготовки українського Плану перемоги у війні проти Росії. Україна вже визначилася з основними пунктами.
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