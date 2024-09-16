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Зеленський виступить на Генасамблеї ООН 25 вересня, - "Голос Америки"

Марія Науменко
16 вересня, 2024 понедiлок
17:08
Світ Засідання Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський виступить на Генасамблеї ООН 25 вересня. Говоритиме з союзниками про застосування їхньої зброї для ударів вглиб РФ

Зміст

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Загальні дебати на Генасамблеї ООН починаються 24 вересня і того ж дня там має промовляти президент США Джо Байден, а наступного дня - 25 вересня говоритиме президент України Володимир Зеленський", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що зустрічі лідерів на Генасамблеї стануть місцем узгодження ключових питань подальшої підтримки України в боротьбі проти російської агресії.

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Зокрема, обговорюватимуть питання про застосування Україною далекобійної зброї проти цілей вглибині РФ.

Зеленський, який неодноразово наголошував на необхідності такого кроку для зміни перебігу війни, також планує представити західним партнерам "план перемоги".

  • Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Байден має намір особисто обговорити з Зеленським питання щодо дозволу бити їхньою зброєю вглиб РФ.

Теги:
Україна
Росія
політика
Війна з Росією
США
допомога Україні
підтримка України
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