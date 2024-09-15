Радник президента США Салліван: дозволу на удари вглиб РФ ще немає, тривають "інтенсивні консультації"

Про це інформує Sky News.

Під час виступу на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві 14 вересня Салліван зазначив, що союзники ведуть "інтенсивні консультації" щодо можливості надання Україні дозволу використовувати свою зброю для атак вглиб території Росії.

Він також додав, що Байден обговорить з Зеленським новий пакет допомоги, який буде "суттєвим" і над яким зараз працює Вашингтон.

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За його словами, під час наступних переговорів Зеленський хоче представити Байдену "план перемоги", який, на його думку, змусить Росію припинити війну.

"Я вважаю, що нам потрібна комплексна стратегія для досягнення успіху в цій війні, і це те, що, за словами президента Зеленського, він пропонує", - зазначив Салліван, додавши, що президент Байден "з нетерпінням чекає на цю розмову".