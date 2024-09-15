Радник президента США Салліван: дозволу на удари вглиб РФ ще немає, тривають "інтенсивні консультації"
Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Байден має намір особисто обговорити з Зеленським питання щодо дозволу бити їхньою зброєю вглиб РФ
Про це інформує Sky News.
Під час виступу на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві 14 вересня Салліван зазначив, що союзники ведуть "інтенсивні консультації" щодо можливості надання Україні дозволу використовувати свою зброю для атак вглиб території Росії.
Він також додав, що Байден обговорить з Зеленським новий пакет допомоги, який буде "суттєвим" і над яким зараз працює Вашингтон.
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За його словами, під час наступних переговорів Зеленський хоче представити Байдену "план перемоги", який, на його думку, змусить Росію припинити війну.
"Я вважаю, що нам потрібна комплексна стратегія для досягнення успіху в цій війні, і це те, що, за словами президента Зеленського, він пропонує", - зазначив Салліван, додавши, що президент Байден "з нетерпінням чекає на цю розмову".
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Радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван заявив, що Вашингтон працює над суттєвим пакетом допомоги для України, який планують оголосити до кінця поточного місяця.
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