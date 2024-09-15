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Салліван анонсував новий пакет допомоги США Україні до кінця вересня

Світлана Кравченко
15 вересня, 2024 неділя
10:23
Світ США Україна

Радник із національної безпеки президента США Джейкоб Салліван заявив, що Вашингтон працює над суттєвим пакетом допомоги для України, який планують оголосити до кінця поточного місяця

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Про це він оголосив на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві 14 вересня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я щодня зустрічаюся зі своєю командою, щоб подумати про те, які засоби, які інструменти нам потрібно впровадити, щоб стабілізувати фронт, і переконатися, що наступальні дії росіян наражаються на жорсткий опір, а також що ми позбавляємо Росію можливості здійснити якийсь прорив, який би привів до стратегічних вигід від їхнього подальшого просування на схід", – наголосив Салліван.

За його словами, у квітні цього року, перед тим, як було ухвалено додатковий пакет фінансування України з боку США, існувала широка стурбованість тим, що може статися крах лінії фронту.

Проте посадовець зазначив, що наступні місяці українська оборона стала міцнішою в багатьох критично важливих місцях, і Україна також зробила сміливі та рішучі кроки у війні, просуваючись уперед.

Салліван додав, що для доставлення озброєння в Україну розв'язуються важкі логістичні й оперативні питання. Він підкреслив, що США буквально знімають з конвеєра снаряди 155 мм калібру і доставляють їх на передову так швидко, як тільки можливо.

Як інший приклад підтримки він навів складне в реалізації рішення переспрямувати Україні всі ракети для Patriot, які мали бути поставлені партнерам у найближчі 12 місяців.

"Я сказав: візьміть всі ці ракети, всі до єдиної, і надішліть їх до України", – розповів радник президента США.

  • Тим часом адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням продовжити дію президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA) до 2025 року, щоб зберегти близько $6 млрд для України після закінчення фіскального року 30 вересня.
Теги:
Україна
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
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