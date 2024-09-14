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Байден просить Конгрес продовжити надання Україні допомоги на $5,8 млрд, які можуть згоріти у вересні, - The Hill

Світлана Кравченко
14 вересня, 2024 субота
11:05
Світ Володимир Зеленський та Джо Байден

Адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням продовжити дію президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA) до 2025 року, щоб зберегти близько $6 млрд для України після закінчення фіскального року 30 вересня

Зміст

Про це повідомляє The Hill.

Зазначається, що Білий дім звертається з проханням додати пункт про продовження фінансування до постійної резолюції, яку запропонував спікер Палати представників Майк Джонсон. Поточний термін дії цих коштів завершується наприкінці вересня.

"У нас залишилося $5,9 млрд для України в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь; всі ці кошти, окрім $100 млн закінчуються наприкінці фінансового року", - сказав у листі журналістам речник Пентагону Пет Райдер.

Як пише The Hill, якщо Конгрес схвалить запит Байдена на $5,8 млрд, це дозволить Білому дому продовжувати надсилати Україні військову допомогу невеликими траншами кілька разів на місяць.

У Пентагоні зазначили, що департамент і далі надаватиме нові пакети допомоги найближчим часом, і співпрацює з Конгресом для продовження повноважень PDA після завершення фінансового року. Адміністрація Байдена використовувала ці повноваження для швидкого передання зброї Україні, вилучаючи її із запасів міністерства оборони.

Представник Конгресу пояснив виданню, що адміністрація Байдена може також оголосити про виділення Україні 5,8 мільярда доларів до 1 жовтня, а вже протягом решти року поступово відправляти обладнання. Однак цей варіант менш привабливий.

  • Нагадаємо, 11 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у Києві про бажання США, аби Україна перемогла у війні проти РФ, та оголосив про допомогу на $717 млн.
Теги:
Україна
Джо Байден
Війна з Росією
США
допомога США Україні
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