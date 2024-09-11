"Ми хочемо, щоб Україна перемогла": Блінкен у Києві запевнив у подальшій підтримці й оголосив про новий пакет допомоги від США

Про це він повідомив на пресконференції з главами МЗС України й Великої Британії - Андрієм Сибігою та Девідом Леммі.

"Я приїхав в Україну сьогодні, щоб вислухати наших партнерів, почути, як ми можемо допомогти Україні боронитися, боронити народ, територію, восени, взимку, в опалювальний період, а також як Україні забезпечити успіх як сильної незалежної країни в майбутньому. Ми повідомимо те, про що дізналися, президентові Байдену", - розповів Блінкен.

Також він оголосив про американську допомогу Києву: $325 млн - для відновлення української енергетики та електромереж, $290 млн - підуть на гуманітарну підтримку, зокрема на питну воду, їжу та ліки українцям.

За словами Блінкена, ще $102 млн фінансування США спрямують на гуманітарне розмінування, "щоб допомогти знешкодити наземні міни та боєприпаси, які Росія залишила по всій Україні".

Також держсекретар наголосив на відданості перемоги Україні, аби зокрема "дорога, обрана українським народом, призвела до інтеграції в євроатлантичну громаду, що включає ЄС і НАТО".

"Ми хочемо, щоб Україна перемогла. І ми віддані тому, щоб надавати допомогу оборонцям України, героїчному народу, щоб вони могли боротися. Підтримка України триватиме. Це залежить не від окремої країни чи партії, чи від виборів. Сьогодні США і Британія об'єднані в підтримці України. І від лютого 22 року десятки країн допомагають Україні. Наша рішучість не зламається і не послабиться", - підкреслив Блінкен.