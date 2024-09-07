Буданов сказав, коли економіка Росії відчує болючі наслідки війни

Таку думку начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов висловив під час бесіди з Сергієм Жаданом на харківському "Радіо Хартія".

"Коли російська економіка насправді болісно почне відчувати всі ці світові події? За нашими розрахунками, скажімо так, відчуття прийде влітку 2025 року", - зазначив Буданов.

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"Це не крах. Але це той період, коли фінансово-економічні збитки перш за все матимуть більш менш серйозний вплив. Це не поставить Росію на коліна, на жаль, в той період, але вони (росіяни - ред.) вже почнуть набагато більше замислюватись - які наступні кроки їм робити", - додав він.

При цьому Буданов не вірить у те, що ця війна може закінчитися для РФ "голодним хлібним бунтом", адже, як він вважає, зараз у Росії немає такого лідера як Володимир Ленін у 1917 році, що міг би протиставити себе нинішньому російському "цареві". На його роль міг би претендувати Євген Пригожин, але його знищено.