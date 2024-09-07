Буданов сказав, коли економіка Росії відчує болючі наслідки війни
Влітку наступного 2025 року економічні наслідки війни стануть болючими для РФ
Таку думку начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов висловив під час бесіди з Сергієм Жаданом на харківському "Радіо Хартія".
"Коли російська економіка насправді болісно почне відчувати всі ці світові події? За нашими розрахунками, скажімо так, відчуття прийде влітку 2025 року", - зазначив Буданов.
Читайте також: Михайло Басараб. Ця війна закінчиться не угодою, а припиненням існування однієї з двох держав
"Це не крах. Але це той період, коли фінансово-економічні збитки перш за все матимуть більш менш серйозний вплив. Це не поставить Росію на коліна, на жаль, в той період, але вони (росіяни - ред.) вже почнуть набагато більше замислюватись - які наступні кроки їм робити", - додав він.
При цьому Буданов не вірить у те, що ця війна може закінчитися для РФ "голодним хлібним бунтом", адже, як він вважає, зараз у Росії немає такого лідера як Володимир Ленін у 1917 році, що міг би протиставити себе нинішньому російському "цареві". На його роль міг би претендувати Євген Пригожин, але його знищено.
- У цьому ж інтерв'ю Буданов пояснив, чому вважає Telegram "загрозою національній безпеці" і як цьому запобігти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.89 Купівля 40.89Продаж 41.37
- EUR Купівля 45.31Продаж 46.01
- Актуальне
- Важливе