Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У зоні потенційної досяжності засобів Сил оборони є ще близько 7 схожих арсеналів: Defense Express про удар по складу РФ
Ексклюзив

У зоні потенційної досяжності засобів Сил оборони є ще близько 7 схожих арсеналів: Defense Express про удар по складу РФ

Тетяна Нижник
19 вересня, 2024 четвер
18:28
Війна з Росією ракета "Довгий Нептун"

На території РФ є близько 20 одиниць подібного класу арсеналів, як у Тверській області

Зміст

Про це повідомив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в етері телеканалу "Еспресо".

"На території Російської Федерації є близько 20 подібних арсеналів. Близько семи розташовані в зоні потенційної досяжності засобів ураження на відстані 650-700 км, що характерно, наприклад, для ракети "Паляниця". Не виключається, що вона також могла бути задіяна для цього удару. Адже є відео, де чути звук, подібний до реактивного двигуна, який використовується в ракетодроні. Тож так, на цій досяжності розташовано до семи одиниць подібного класу арсеналів, хоча більшість з них є меншими за розмірами і запасами", - зазначив він.

Склади розташовані вздовж ліній постачання угруповань військ, сказав військовий експерт.

"Деякі з них розташовані неподалік від ураженого об’єкта. Ще ряд об'єктів розтягнуті по території Росії з півночі на південь. Один з подібних арсеналів розташований на Північному Кавказі. Він також підпадає під потенційну дію засобів, які можуть застосовувати, зважаючи на ураження у Тверській області", - сказав Рябих.

Коментуючи удар по складу в Торопці, він зазначив, що противник міг приховати деякі аспекти на будівництві подібних складів через високий рівень корупції в так званому російському "міністерстві оборони". Однак варто зважати на вдалу роботу ЗСУ.

"Багато посадовців вже сидять за корупційні злочини. З іншого боку, не можна недооцінювати майстерність Збройних Сил, які знайшли спосіб уразити такі склади. Для ураження підземних складів потрібні спеціальні тактичні прийоми застосування та засоби з проникаючими головними частинами, які можуть досягати захищених сховищ з боєприпасами", - додав Рябих.

  • У ніч проти 18 вересня у місті Торопець Тверської області внаслідок атаки безпілотників почалася пожежа й детонація на складі з боєприпасами. В регіоні оголосили частково евакуацію населення.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
втрати окупантів
Читайте також:
зсу артилерія
Автор Марина Клюєва
16 вересня, 2024 понедiлок
Військовий експерт Селезньов заявив, що Україна може втратити контроль над Синьківкою
Тверська область РФ
Автор Віталій Бесараб
18 вересня, 2024 середа
"Таких потужних вибухів у світовій військовій історії не було": у Defense Express прокоментували знищення складу боєприпасів у Тверській області РФ
Затриманому за вбивство на заправці у Києві повідомили про підозру за кількома статтями ККУ
Автор Катерина Єсікова
18 вересня, 2024 середа
Вбивство на заправці у Києві: затриманому повідомили про підозру за кількома статтями ККУ
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.31
    Купівля 41.31
    Продаж 41.8
  • EUR
    Купівля 45.9
    Продаж 46.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
19 вересня
19:08
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський
Сирський, Соловʼяненко та Забужко стали почесними громадянами Києва
19:05
Оновлено
РФ атакувала Сумський геріатричний пансіонат: одна людина загинула, 13 поранено
19:03
OPINION
Трамп і Гарріс зустрінуться із Зеленським
19:01
Зеленський відзначив державними нагородами переможців і призерів Паралімпійських ігор
18:50
Битва за світло
"Битва за світло": в Києві з'явилася незвична інсталяція – знищений Росією трансформатор
18:46
За день росіяни атакували Нікопольщину понад 20 разів: пошкоджені будинки та господарські споруди
18:40
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:35
путін
Путін заявив, що РФ цьогоріч планує збільшити виробництво дронів майже вдесятеро
18:29
застосунок Дія
Особистий кабінет і чатбот: Дія.Бізнес оновив портал
18:05
OPINION
В Україні діють ботоферми на кшталт кремлівських
18:04
Будапешт повінь
У Будапешті Дунай почав затоплювати вулиці: пік повені очікують 21 вересня
17:54
Ізраїль, ЦАХАЛ
Армія Ізраїлю атакувала об'єкти "Хезболли" в Лівані
17:40
iPhone 16
У Росії запустили попередні продажі нового iPhone 16, попри експортну заборону Apple
17:40
швидка
У Херсоні окупанти скинули вибухівку з БПЛА: один із постраждалих у важкому стані
17:36
В Грузії затримали підозрюваного в жорстокому вбивстві трансгендерної моделі
17:36
Книги
Цьогоріч Україна вперше візьме участь в одному з найбільших книжкових ярмарків світу Liber
17:29
Ексклюзив
ЗСУ
Ворог намагався проводити штурми навіть на мотоциклах: боєць ЗСУ Барна про Сіверський напрямок
17:23
Українська співачка Dakooka записала пісню з російським гуртом "Аигел", що написав саундтрек до "Слова пацана"
17:15
на фото ситуація на фронті
На фронті від початку доби відбулося 95 боєзіткнень: на Покровському та Курахівському напрямках ворог атакує найбільше
17:10
Огляд
Атака дронів, яка викликала землетрус у РФ, або черговий натяк про надання дозволу на удари західними ракетами. Пояснюємо
17:02
Бєлгород
Росіяни в Білгородській області замінували дамби, - ОТУ "Харків"
16:57
"Болісні дні": донька хворого на деменцію Брюса Вілліса розповіла про стан актора
16:56
Оновлено
Радослав Сікорський
Глава МЗС Польщі Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН для підготовки референдуму. Меджліс відреагував
16:52
На фото: Репер Diddy
Вдруге відмовили в заставі: звинувачений у секс-торгівлі репер Diddy залишиться за ґратами
16:43
прапор Росії
Впродовж року з Росії виїхали понад 2 млн іноземців
16:35
сонячні батареї
В YASNO розвінчали три найпоширеніші міфи про сонячні електростанції
16:22
В Україні взимку можуть вимикати світло до 18 годин на добу, - місія ООН
16:03
OPINION
Віктор Каспрук
"Курський синдром" як ознака розпаду путінізму
16:03
вогонь, полум'я, пожежа
Окупанти завдали подвійного удару по медзакладу на Сумщині: поранено двох людей
15:55
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Українська сторона вирішила зіграти на випередження: політолог Фесенко про план перемоги України
15:53
Микола Тищенко, суд
Миколі Тищенку продовжили запобіжний захід на два місяці
15:53
National Media Talk
Українські медіа є агентами змін, попри війну, - президентка Internews Network
15:46
ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему
ПриватБанк розширив перелік країн, у які безоплатно доставлятиме картки
15:44
КМДА
Пораненим на війні киянам місто виплачуватиме 45 тис. грн одноразової допомоги
15:43
Верховна Рада
Рада підтримала в першому читанні реформу Рахункової палати. Нардеп Фролов розповів подробиці змін
15:30
Верховна Рада
Рада ухвалила в цілому законопроєкт про реформування митниці. Це структурний маяк МВФ
15:23
Урсула фон дер Ляєн
У ЄС є план енергетичної допомоги Україні, - фон дер Ляєн
15:23
Олександр Мережко
"Я сповнений оптимізму": голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики Мережко про переведення Безуглої
15:09
Оновлено
Марʼяна Безугла
Рада звільнила Безуглу з посади заступниці комітету з питань нацбезпеки й оборони. Нардепка прокоментувала
14:58
Танки Leopard, самохідні гаубиці та дрони: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV