У зоні потенційної досяжності засобів Сил оборони є ще близько 7 схожих арсеналів: Defense Express про удар по складу РФ

Про це повідомив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в етері телеканалу "Еспресо".

"На території Російської Федерації є близько 20 подібних арсеналів. Близько семи розташовані в зоні потенційної досяжності засобів ураження на відстані 650-700 км, що характерно, наприклад, для ракети "Паляниця". Не виключається, що вона також могла бути задіяна для цього удару. Адже є відео, де чути звук, подібний до реактивного двигуна, який використовується в ракетодроні. Тож так, на цій досяжності розташовано до семи одиниць подібного класу арсеналів, хоча більшість з них є меншими за розмірами і запасами", - зазначив він.

Склади розташовані вздовж ліній постачання угруповань військ, сказав військовий експерт.

"Деякі з них розташовані неподалік від ураженого об’єкта. Ще ряд об'єктів розтягнуті по території Росії з півночі на південь. Один з подібних арсеналів розташований на Північному Кавказі. Він також підпадає під потенційну дію засобів, які можуть застосовувати, зважаючи на ураження у Тверській області", - сказав Рябих.

Коментуючи удар по складу в Торопці, він зазначив, що противник міг приховати деякі аспекти на будівництві подібних складів через високий рівень корупції в так званому російському "міністерстві оборони". Однак варто зважати на вдалу роботу ЗСУ.

"Багато посадовців вже сидять за корупційні злочини. З іншого боку, не можна недооцінювати майстерність Збройних Сил, які знайшли спосіб уразити такі склади. Для ураження підземних складів потрібні спеціальні тактичні прийоми застосування та засоби з проникаючими головними частинами, які можуть досягати захищених сховищ з боєприпасами", - додав Рябих.