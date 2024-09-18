У Тверській області РФ заявили про атаку БПЛА: горить склад боєприпасів, оголошено евакуацію населення

Про це повідомляють Telegram-канал Astra, російська служба BBC та губернатор регіону Ігор Руденя.

Зазначається, що у Торопці, ймовірно, в результаті удару БПЛА спалахнула сильна пожежа на складі з боєприпасами. Також почалася детонація снарядів.

Унаслідок цього місцева влада прийняла рішення про часткову евакуацію населення з території, де працюють сили ППО і локалізується пожежа. Жителів Торопця евакуюють у сусіднє місто Західну Двіну.

Крім цього, після удару БПЛА у місті з 18 вересня закривають школи та дитячі садки.

Як нібито відпрацювала російська ППО

Російське міністерство оборони повідомило, що сили протиповітряної оборони вночі нібито знищили 54 безпілотники.

З них 27 – над Курською областю, 16 – над Брянською, 7 – над Смоленською, 3 – над Білгородською та 1 – над Орловською.

Довідка. У Торопці та околицях розташовуються кілька військових частин. По одній з них БПЛА вже завдав удару у травні 2024 року, тоді там теж спалахнула пожежа.

Торопець розташований на заході Тверської області, від нього до українського кордону - приблизно 460 км.