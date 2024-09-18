У Тверській області РФ заявили про атаку БПЛА: горить склад боєприпасів, оголошено евакуацію населення
У ніч проти 18 вересня у місті Торопець Тверської області внаслідок атаки безпілотників почалася пожежа й детонація на складі з боєприпасами. У регіоні оголосили частково евакуювати населення
Про це повідомляють Telegram-канал Astra, російська служба BBC та губернатор регіону Ігор Руденя.
Зазначається, що у Торопці, ймовірно, в результаті удару БПЛА спалахнула сильна пожежа на складі з боєприпасами. Також почалася детонація снарядів.
Унаслідок цього місцева влада прийняла рішення про часткову евакуацію населення з території, де працюють сили ППО і локалізується пожежа. Жителів Торопця евакуюють у сусіднє місто Західну Двіну.
Крім цього, після удару БПЛА у місті з 18 вересня закривають школи та дитячі садки.
Як нібито відпрацювала російська ППО
Російське міністерство оборони повідомило, що сили протиповітряної оборони вночі нібито знищили 54 безпілотники.
З них 27 – над Курською областю, 16 – над Брянською, 7 – над Смоленською, 3 – над Білгородською та 1 – над Орловською.
Довідка. У Торопці та околицях розташовуються кілька військових частин. По одній з них БПЛА вже завдав удару у травні 2024 року, тоді там теж спалахнула пожежа.
Торопець розташований на заході Тверської області, від нього до українського кордону - приблизно 460 км.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.26 Купівля 41.26Продаж 41.77
- EUR Купівля 45.84Продаж 46.53
- Актуальне
- Важливе