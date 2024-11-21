У ЄС прокоментували інформацію про застосування РФ міжконтинентальної балістичної ракети

Про це заявив речник Єврокомісії Петер Стано під час брифінгу в Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

"Очевидно, що такі атаки означатимуть ще одну явну ескалацію з боку Путіна. І протягом останнього періоду часу ми фактично не відчували браку ознак подальшої ескалації конфлікту з боку Путіна", - зазначив Стано.

За словами речника, атаки на українську енергетичну інфраструктуру не є ознакою того, що російський диктатор прагне до деескалації.

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"Путін знову грає в ядерну авантюру з нещодавно оновленою ядерною доктриною Росії, він залучив північнокорейських солдатів на європейську землю, тож це все явні ознаки прагнення ескалації, а не реального пошуку шляхів до миру", - підкреслив Петер Стано.

Він також додав, що якщо дані про застосування РФ міжконтинентальної балістичної ракети підтвердяться, "це буде ще однією кількісною і якісною зміною в цьому підході й чіткою ознакою ескалації".