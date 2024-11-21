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Головна Світ Міністр оборони Британії Гілі пообіцяв посилити підтримку України через "дуже явну ескалацію з боку Путіна"

Міністр оборони Британії Гілі пообіцяв посилити підтримку України через "дуже явну ескалацію з боку Путіна"

Дар'я Куркіна
21 листопада, 2024 четвер
17:49
Світ Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Лондон посилить підтримку України на тлі ескалації війни з боку Росії

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Про це він повідомив під час виступу перед членами оборонного комітету британського парламенту, передає Суспільне.

Гілі, посилаючись на дані розвідки, зазначив, що лінія фронту в Україні менш стабільна, ніж будь-коли за час повномасштабної війни.

"І ми бачили останніми тижнями дуже явну ескалацію з боку Путіна та його сил. Напередодні зими росіяни посилили атаки на енергосистему України. Вони посилили напади на цивільні об'єкти, вбиваючи дітей. Вони розгорнули щонайменше 10 тисяч північнокорейських військових для участі у війні", - наголосив він.

Очільник британського оборонного відомства підкреслив, що дії українських військових на фронті "говорять самі за себе", додавши, що Лондон посилить підтримку Києва.

"Ми сповнені рішучості продовжувати подвоювати нашу підтримку України. І це те, що я сказав українському міністру оборони Умєрову під час тривалої розмови, це те, що я обговорював з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Не буду вдаватися в оперативні деталі конфлікту. Це загрожує як операційній безпеці, так і, зрештою, єдиним, хто виграє від таких публічних дебатів, а саме — Путін", - заявив Гілі.

  • 19 листопада уряд Великої Британії оголосив про виділення на військову допомогу Україні 7,5 млн фунтів стерлінгів (близько 8,8 млн євро): кошти спрямують на закупівлю ударних і розвідувальних дронів.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Міністерство оборони
військові
російська армія
Війна з Росією
Військові новини
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Світ про Україну
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