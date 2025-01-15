Росія запустила безпілотники по Україні: ситуація ввечері 15 січня

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Так, о 19:49 було оголошено про загрозу ворожих дронів для Сумської області, а о 20:06 повідомлялося про рух безпілотників із Сумщини курсом на Чернігівщину.

Вже о 20:12 ПС повідомили про загрозу ударних БПЛА для Донеччини та Харківщини. Ворожі дрони фіксували:

На межі Харківщини та Донеччини, курс західний.

Північніше та східніше Харкова, курс південний.

О 21:02 ПС інформували про БПЛА в південній та центральній частинах Харківщини, курсом на Полтавщину та Дніпропетровщину.

Станом на 21:41 ворожі дрони були:

У південно-західній частині Харківщини, курс західний.

У північній частині Дніпропетровщини, курс західний.

Рухалися із Сумщини, курсом на Чернігівщину.

У східній частині Чернігівщини, курс західний.

Вже за кілька хвилин Повітряні сили повідомили про БПЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину.

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