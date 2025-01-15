Гетманцев вніс до Ради законопроєкти про оподаткування посилок з-за кордону
Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав на реєстрацію у Верховній Раді два законопроєкти щодо оподаткування імпорту посилок
Про це Гетманцев повідомив у Telegram.
"На вимогу бізнесу – АСС, ЕВА, ФРУ, АПІТУ, УРБ, RAU, ТПП України подав на реєстрацію законопроєкти щодо оподаткування імпорту посилок. Тексти проєктів про внесення змін до Митного та Податкового кодексів повністю розроблені відповідними бізнес-асоціаціями", - зазначив Гетманцев.
За його словами, законопроєктами пропонується визначити, що:
- громадяни можуть отримувати без оподаткування ПДВ товари вартістю до 45 євро за умови, що такі товари надсилаються на їх адресу фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети;
- товари, що купуються громадянами на маркетплейсах або інших подібних платформах підлягають оподаткуванню ПДВ незалежно від їх вартості. При цьому, ввізне мито з таких товарів буде справлятися лише у разі якщо їхня вартість більша за 150 євро.
Гетманцев додав, що для полегшення адміністрування ПДВ та пришвидшення оформлення посилок на митниці пропонується:
- запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару;
- запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним митній декларації Н7, яка існує у країнах ЄС. При цьому, наявні зараз форми документів для декларування посилок зможуть використовуватися і надалі.
"Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур", - зазначив Данило Гетманцев.
- На початку жовтня 2024 року Данило Гетманцев заявив про необхідність оподаткування всіх посилок з-за кордону.
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