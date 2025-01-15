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Головна Війна з Росією "Під час наступу на Курахове ворог задіяв стратегічні резерви, які планував задіяти вже після взяття міста": речник УДА Братчук
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"Під час наступу на Курахове ворог задіяв стратегічні резерви, які планував задіяти вже після взяття міста": речник УДА Братчук

Марина Клюєва
15 січня, 2025 середа
21:31
Війна з Росією Курахове

Під час наступу на Курахове ворог задіяв стратегічні резерви, які планував задіяти вже після взяття міста. І ці резерви вже сточуються

Зміст

Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в етері Еспресо.

"Під час цього наступу на Курахове ворог задіяв у тому числі й свої стратегічні резерви, який планував задіяти вже після взяття Курахового. Навіть після того, як сподівався, що до Нового року, ну, максимум до початку січня вони зайдуть у Покровськ, Мирноград. І ці стратегічні резерви теж вже сточуються, тобто те завдання, яке стояло перед нашими військами, зокрема, максимальне сточування ворожого ресурсу, воно у нас сьогодні відбувається. Якщо ми говоримо про Курахівську локацію, то на сьогодні ще залишається так званий цей Курахівський виступ, який, звичайно, ворог намагатиметься максимально швидко у ці дні вже подолати. Але там є ще відповідні позиції, які сьогодні обороняються, які сьогодні ведуть бойові дії, які сьогодні виконують ті завдання, щодо недопущення ворога, а вірніше загальмування його загального просування на цій локації. Тому ця битва ще продовжується", - сказав він. 

Сергій Братчук зауважив, що на Покровському напрямку ворог трохи загальмував свої дії через ротації та перебазування підрозділів.

"На порядку денному, звичайно, бої за Покровськ, судячи з усього. І ворог намагається там сформувати флангові плацдарми, по-перше, для того, щоб спробувати охопити Покровськ, але змушений також буде атакувати і в лобову, бо іншого шляху в нього на сьогодні немає. Хочу зазначити, що це зараз не про стабілізацію фронту. Це про ті реалії, які є, що на сьогодні ворог все-таки трішечки загальмував свої дії. Відбуваються відповідно і ротації, відбувається і в тому числі перебазування відповідних підрозділів на ті чи інші напрямки. Тому що не забуваємо, що дуже активні бойові дії тривають на Времівському відтинку, Велика Новосілка, це теж формування відповідного плацдарму для продовження наступу на Покровськ і це боротьба за логістику", - розповів речник УДА. 

За його словами, на сьогодні немає жодних ознак того, що зараз чи найближчим часом ворог візьме Покровськ в оточення або напів оточення: "Сьогодні логістика, хоч і зазнає відповідних труднощів, тому що ворог, дійсно, просунувся, але логістика на сьогодні у Покровськ ще є, я кажу про логістику, яка, звичайно, перш за все, забезпечує наші підрозділи, які знаходяться на цьому відтинку".

Також він зауважив, що оборона Курахового відіграла на 100%, і ворогу не вдалося реалізувати дедлайн щодо взяття міста.

"І, власне, по Кураховому, звичайно, це втрата. Звичайно, ми розуміємо, що це дуже неприємний момент, як, власне, і втрата усіх наших територій, мені так само, як і вам, болить втрата кожного міліметра і сантиметра нашої української землі. Але на сьогодні, виходячи з тих реалій, які склалися, на мій погляд, оборона Курахового відіграла стовідсотково, відпрацьовували підрозділи навіть не на 100, а на 1000%, і ворогу не вдалося реалізувати свої плани щодо відповідного дедлайну. Тобто в будь-якому разі Курахове максимально, на мій погляд, загальмувала просування ворога, який тисне там величезними силами. Чому я й казав про тому в тому числі і про стратегічні резерви", - додав Сергій Братчук.

  • 11 січня повідомлялось, що після того, як російські терористи захопили Курахове, ворог продовжує наступати в бік Дачного та Янтарного.
Теги:
Новини
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Покровськ
Курахове
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