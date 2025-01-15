Полонені окупанти розповідають, що військових КНДР готують для боїв на Курщині краще, ніж контрактників з РФ, - офіцер 80-ї ОДШБр Гайдащук

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Підрозділам нашої бригади ще не вдалось взяти в полон військових з КНДР. Втім, ми брали в полон росіян, які розповідали і стверджували, що разом з ними підготовку проходили північнокорейські військові. Вони їх ні з ким не сплутали й стверджували, що це саме північнокорейські військові. Цікаво те, що полонені росіяни розповідали, що екіпірування, озброєння та підготовка військових з КНДР була значно краща, ніж російських контрактників. Завданням, за словами полонених окупантів, для північнокорейців були виключно штурмові дії, а вже росіяни мали закріпитися у разі успіху на позиціях", - розповів Гайдащук.

Офіцер також додав, що російські полонені розповідають про те, що їх намагаються тримати окремо від північнокорейських військових при проживанні в базах підготовки.

"Відношення російських окупантів до північнокорейців незрозуміле. Оскільки, за розповідями полонених росіян, вони в контакт з ними не вступали. По-перше, між ними є мовний барʼєр. По-друге, живуть, харчуються і що роблять північнокорейці повністю відмежовано під російських окупантів. Спільних дій, окрім бойових, в них немає", - додав він.