Полонені окупанти розповідають, що військових КНДР готують для боїв на Курщині краще, ніж контрактників з РФ, - офіцер 80-ї ОДШБр Гайдащук
Старший офіцер відділу комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, старший сержант Петро Гайдащук розповів, що полонені росіяни розповідають про кращу підготовку та екіпірування військових з КНДР для боїв на Курщині, ніж самих російських контрактників
Про це він повідомив в етері Еспресо.
"Підрозділам нашої бригади ще не вдалось взяти в полон військових з КНДР. Втім, ми брали в полон росіян, які розповідали і стверджували, що разом з ними підготовку проходили північнокорейські військові. Вони їх ні з ким не сплутали й стверджували, що це саме північнокорейські військові. Цікаво те, що полонені росіяни розповідали, що екіпірування, озброєння та підготовка військових з КНДР була значно краща, ніж російських контрактників. Завданням, за словами полонених окупантів, для північнокорейців були виключно штурмові дії, а вже росіяни мали закріпитися у разі успіху на позиціях", - розповів Гайдащук.
Офіцер також додав, що російські полонені розповідають про те, що їх намагаються тримати окремо від північнокорейських військових при проживанні в базах підготовки.
"Відношення російських окупантів до північнокорейців незрозуміле. Оскільки, за розповідями полонених росіян, вони в контакт з ними не вступали. По-перше, між ними є мовний барʼєр. По-друге, живуть, харчуються і що роблять північнокорейці повністю відмежовано під російських окупантів. Спільних дій, окрім бойових, в них немає", - додав він.
- Сили оборони України взяли в полон двох військових КНДР, які були поранені під час боїв у Курській області РФ. Північнокорейців привезли у Київ.
- 12 січня президент Зеленський сказав, що Україна готова передавати Північній Кореї полонених солдатів, якщо Кім Чен Ин зможе організувати обмін на українських воїнів, яких утримує Росія. У Кремлі заяву Зеленського відмовилися коментувати.
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