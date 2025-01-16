Вірменія зацікавлена у збереженні "високого рівня" співпраці з РФ, проте необхідна дискусія, - глава міноборони Папікян
Міністр оборони Вірменії Сурен Папікян заявив, що країна зацікавлена у збереженні "високого рівня" співпраці з Росією, проте є "об’єктивні питання", що вимагають дискусії
Про це пише Armenpress.
"Наразі я не можу говорити про якісь нові домовленості з Росією. Але можу сказати, що офіційний Єреван зацікавлений у тому, щоб співпраця з Москвою залишалася на високому рівні. Але коли ми обговорюємо ОДКБ і намагаємося звернутись до подій 2022 року, потім швидко перескочити на 2025 рік і стверджувати, що все йде добре, це не так", – сказав міністр Папікян.
За його словами, Вірменія має "об'єктивні питання", на які, як каже Папікян, країна має отримати через здорові дискусії. Від цих відповідей також буде залежати глибина і рівень подальшої співпраці між країнами.
"Ми навіть офіційно не скасували членство в ОДКБ, але де-факто ми не беремо участі. Не наша вина, що в ОДКБ немає жодного офіцера з Вірменії", - заявив він.
- 9 січня уряд Вірменії схвалив проєкт закону початок процесу вступу країни до Євросоюзу. Тоді ж у Кремлі заявили, що "Вірменія навряд чи зможе бути одночасно і в Євросоюзі, і в Євразійському економічному союзі".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.23 Купівля 42.23Продаж 42.87
- EUR Купівля 43.41Продаж 44.22
- Актуальне
- Важливе