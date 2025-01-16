Вірменія зацікавлена ​​у збереженні "високого рівня" співпраці з РФ, проте необхідна дискусія, - глава міноборони Папікян

Про це пише Armenpress.

"Наразі я не можу говорити про якісь нові домовленості з Росією. Але можу сказати, що офіційний Єреван зацікавлений у тому, щоб співпраця з Москвою залишалася на високому рівні. Але коли ми обговорюємо ОДКБ і намагаємося звернутись до подій 2022 року, потім швидко перескочити на 2025 рік і стверджувати, що все йде добре, це не так", – сказав міністр Папікян.

За його словами, Вірменія має "об'єктивні питання", на які, як каже Папікян, країна має отримати через здорові дискусії. Від цих відповідей також буде залежати глибина і рівень подальшої співпраці між країнами.

"Ми навіть офіційно не скасували членство в ОДКБ, але де-факто ми не беремо участі. Не наша вина, що в ОДКБ немає жодного офіцера з Вірменії", - заявив він.