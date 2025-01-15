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Зеленський відповів кандидату у президенти Польщі Навроцькому, який не бачить Україну ні в ЄС, ні в НАТО

Катерина Ганжа
15 січня, 2025 середа
23:02
Світ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву кандидата в президенти Польщі Кароля Навроцького про те, що той не бачить Україну ні в Євросоюзі, ні в НАТО. У такому разі, на думку Зеленського, "йому доведеться разом зі своїми співвітчизниками брати в руки зброю, щоб захищати свою країну"

Зміст

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю польським ЗМІ під час візиту до Варшави 15 січня, передає Європейська правда.

"Якщо Україна не буде в ЄС і не буде в НАТО, якщо Україна не буде мати гарантій безпеки, то пану Навроцькому треба вже починати тренуватися, бо може так статися, що йому доведеться разом зі своїми співвітчизниками брати в руки зброю, щоб захищати свою країну", - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що у разі поразки України ризик війни в Польщі "буде дуже високим".

"Росія одразу після України опиниться на кордоні з Польщею, і тоді (Навроцький, - ред.) не матиме політичної боротьби, а боротиметься за своє життя", - додав Володимир Зеленський.

  • Нагадаємо, минулого тижня кандидат у президенти Польщі від опозиційної партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький заявив, що не бачить Україну ні в ЄС, ні в НАТО, поки не буде вирішено питання щодо Волинської трагедії. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Польща
ЄС
політика
Війна з Росією
НАТО
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