Зеленський відповів кандидату у президенти Польщі Навроцькому, який не бачить Україну ні в ЄС, ні в НАТО

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю польським ЗМІ під час візиту до Варшави 15 січня, передає Європейська правда.

"Якщо Україна не буде в ЄС і не буде в НАТО, якщо Україна не буде мати гарантій безпеки, то пану Навроцькому треба вже починати тренуватися, бо може так статися, що йому доведеться разом зі своїми співвітчизниками брати в руки зброю, щоб захищати свою країну", - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що у разі поразки України ризик війни в Польщі "буде дуже високим".

"Росія одразу після України опиниться на кордоні з Польщею, і тоді (Навроцький, - ред.) не матиме політичної боротьби, а боротиметься за своє життя", - додав Володимир Зеленський.