У Відні відкриють виставку росіянок, які отримали європейську стипендію для митців, постраждалих від агресії РФ проти України

Відповідна інформація розміщена на сайті академії.

У Відні, Австрія, 16 січня відкриється виставка двох російських художниць - Марини Шамової та Ольги Шаповалової, які стали стипендіатками програми солідарності європейських митців (ASoP), яка виникла в результаті війни Росії проти України. Згідно з умовами ASoP, росіянкам надали стипендії по 13,5 тис. євро, щоб "захистити тих митців, чия творчість, існування та часто навіть життя знаходяться під серйозною загрозою через політичні потрясіння нашого часу". ASoP фінансується міністерством європейських і міжнародних справ (BMEIA) Австрії.

"Один з багатьох прикладів токсичної перформативної "солідарності" австрійських інституцій, які насправді не підтримують тих, хто цього потребує. Від цих лінивих рішень, браку знань і досвіду, постійного ігнорування колоніальної динаміки в регіоні, глухоти до пропозицій і критики, простого підлабузництва до всього російського мене просто нудить. Огидно", - написав білоруський арткуратор і письменник Олексій Борисьонок в instagram.

Виставка російських художниць - "Будинок" Марини Шамової та "Приховані рани" Ольги Шаповалової триватиме в академії образотворчих мистецтв у Відні до 30 січня.

"Будинок" - це фільм про дім, що "збирає людей, які є мігрантами та активістами, багато з яких переїхали до Відня через ворожі політичні режими, війну чи економічну експропріацію в країнах походження".

У проєкті "Приховані рани" Шаповалова "створює захисну броню для скульптур, використовуючи такі матеріали, як брезент, пінопласт і мішки з піском. Ці шари діють як нова шкіра для скульптур, змінюючи їхню форму та значення та символізуючи глибшу метаморфозу травматичних переживань".

