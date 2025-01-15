"Перший крок до реальних гарантій безпеки": Дуда закликав надати Україні запрошення до НАТО вже зараз
Президент Польщі Анджей Дуда закликав держави НАТО вже зараз запросити Україну до Альянсу. На його думку, це стало б "першим кроком до реальних гарантій безпеки"
Про це він сказав на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, передає "Європейська правда".
Дуда вважає: Україну можна запросити до Північноатлантичного альянсу вже зараз, однак визнав, що її членство в НАТО до завершення бойових дій неможливе.
"Після початку повномасштабного російського вторгнення я наполегливо вимагаю, щоб країни НАТО оформили Україні запрошення до членства. Це був би перший крок, пов’язаний з наданням реальних гарантій безпеки країнами Північноатлантичного альянсу", - заявив президент Польщі.
Також він додав, що все більше лідерів країн НАТО схиляються до запрошення Києва в Альянс.
- Цього ж дня польський прем'єр-міністр Дональд Туск під час зустрічі з Зеленським заявив, що початок головування Варшави в Раді ЄС - важливий момент на шляху України до Європейського Союзу. Він запевнив, що Польща працюватиме з Києвом і європейськими партнерами над пришвидшенням процесу інтеграції.
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