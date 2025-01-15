"Перший крок до реальних гарантій безпеки": Дуда закликав надати Україні запрошення до НАТО вже зараз

Про це він сказав на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, передає "Європейська правда".

Дуда вважає: Україну можна запросити до Північноатлантичного альянсу вже зараз, однак визнав, що її членство в НАТО до завершення бойових дій неможливе.

"Після початку повномасштабного російського вторгнення я наполегливо вимагаю, щоб країни НАТО оформили Україні запрошення до членства. Це був би перший крок, пов’язаний з наданням реальних гарантій безпеки країнами Північноатлантичного альянсу", - заявив президент Польщі.

Також він додав, що все більше лідерів країн НАТО схиляються до запрошення Києва в Альянс.