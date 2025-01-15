У Києві чоловік порізав 17-річного юнака бритвою, бо той гучно слухав музику в автобусі: нападнику оголосили підозру

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Києві.

"Вчора ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що під час поїздки маршрутним транспортним засобом, який курсує Дарницьким районом, один з пасажирів вдарив бритвою по обличчю іншого пасажира – неповнолітнього хлопця", - йдеться в матеріалі.

Злочину передував конфлікт через те, що юнак в автобусі гучно слухав музику на портативній колонці, не реагуючи на зауваження інших пасажирів. 53-річний фігурант згодом вдарив хлопця перукарською бритвою, спричинивши йому різану рану обличчя.

Неповнолітнього постраждалого госпіталізували, а нападника затримали.

"Слідчі за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури оголосили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі", - резюмують правоохоронці.

Поліція Києва закликала містян мати повагу одне до одного та вирішувати конфлікти мирним шляхом.

"У разі порушень громадського порядку слід зателефонувати до поліції за номером 102, а не вдаватись до застосування фізичної сили", - наголошують у повідомленні.

Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.