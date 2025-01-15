"Сакральний світ України": у Києві відкрилася виставка українського скульптора Анатолія Куща

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Назва співпадає з самими роботами. Справа в тому, що сакральний світ України дуже цікавий і дуже древній…Я показав тут тільки наше бачення, бачення нашого народу на Бога, на Всесвіт, на творення світу взагалі", - розповів скульптор.

Загалом на виставці представлено 106 скульптур. Зокрема, є роботи із таких серій автора, як "Коло Свароже", "Одвічне", "Створення світу" та "Біблійні мотиви".

Фото: Катерина Галко/Еспресо

"Це тільки частина мого творчого доробку. І ця тема мене надихає, бо я цікавився, що є творцем Всесвіту. Взагалі, як він утворився. Я перечитав, мабуть, про всі релігії, які існують. Хоча їх дуже багато. І течій багато. Але сутність у них одна – усі ідуть до Бога. І всі вірять, що Бог є – Всесвіт. Мені ця думка здається раціональною", - поділився митець.

Після презентації у столиці експозиція стане частиною Міжнародного ярмарку сучасного мистецтва "Палм-Біч 2025" у Сполучених Штатах Америки.

Для довідки. Анатолій Кущ – український скульптор, академік НАМ України, народний художник України, чиї роботи втілені у масштабних монументах, парковій скульптурі, станковій і малій пластиці. Його творчість є невід’ємною частиною культурного ландшафту столиці та всієї України. Серед його знакових робіт – "Монумент Незалежності" та "Архангел Михаїл" на Майдані Незалежності в Києві, які стали символами столиці та здобули міжнародне визнання.