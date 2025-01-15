На 101-му році життя померла зв’язкова УПА Ангелина Паламар
На 101-му році пішла з життя колишня зв’язкова Української Повстанської Армії Ангелина Паламар, розвідниця періоду визвольних змагань українського народу у ХХ столітті
Про це повідомив начальник ГУР МО України Кирило Буданов.
"За ідею Української Держави Ангелина Омелянівна та її сім’я зазнали від Росії багато лиха і болю. Нелюди-чекісти вбили батька і брата Ангелини прямо на подвір’ї їхнього будинку. Тоді вона п’ятнадцятирічною приєдналась до УПА – стала зв’язковою на псевдо "Орися". Через два роки внаслідок зради однієї з селянок росіяни схопили розвідницю. Ангелина Омелянівна пройшла крізь жорна більшовицьких катівень – півтора десятка років провела в таборах каральної російсько-радянської системи. Вистояла, зберегла у серці віру в Україну і любов до неї, побачила відновлення незалежності держави, за яку боролась, виховала дітей і онуків", - розповів очільник ГУР.
Він також нагадав, що торік, з нагоди 100-річного ювілею жінки, нагородив її символічною медаллю "Україна – понад усе!".
"Ангелина Омелянівна переживала й молилась за кожного українського воїна, хто захищає державу в боях з російськими загарбниками. Нині наша тиха молитва і добре слово – за спочилу у вічності Ангелину Паламар. Світла пам’ять і вічна пошана. Мої щирі співчуття усім рідним та близьким людям видатної Українки Ангелини Паламар", - додав Буданов.
- У грудні 2024 року на Львівщині попрощались з однією із останніх звʼязкових УПА Парасковією Бурко.
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