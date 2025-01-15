Нарешті в урядах різних країн відчувається просвітління, що вони мають допомагати більше, бо їхнє населення у принципі не готове чинити опір у разі російського вторгнення.

З приходом Трампа це усвідомлення стало глибинним — краще мати фронт в Україні, ніж на території власної країни. Але досі це не є превалюючою політикою. Тому що чим далі від кордону з Україною, тим легше відганяти від себе безпекові виклики, які з початком повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року загострились, а з приходом Трампа до влади в США набули ще більшої актуальності. І свіжі приклади, як Росія посилює свої підрозділи коштом хлопців з окупованих територій, багато кому є холодним душем. Бо саме в цей, 2025 рік, Москва піде ва-банк, аби змусити Україну капітулювати.