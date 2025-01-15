В Україні знайшли покарання для веслувальниці та військовослужбовиці Жалінської, яка виїхала до РФ
Президент Федерації академічного веслування України Володимир Власенко прокоментував скандал з Ларисою Жалінською, яка виїхала в Росію
Про це пише "Трибуна".
"Позиція наступна: довічна дискваліфікація та позбавлення звань і нагород. Рішення вже прийняте, проголосоване Виконкомом та подано до Міністерства молоді й спорту. Як тільки ми дізналися та подивилися в ютубі те відео, то одразу була реакція Запорізької обласної федерації. Потім – рішення від комісії атлетів", - заявив Володимир Власенко.
За словами президента Федерації академічного веслування, Жалінська не перебувала на контракті зі збірною.
"Вона слабка веслувальниця, чесно кажучи. Виступала в легкій вазі, в якій на Олімпійські ігри у нас ніхто ніколи особливо не розглядався. Вона – "така", для статистики. Вона явно з якимись психічними вадами. Тут без перебільшень. Я так не спілкувався з нею, але знаю, що завжди виникали якісь проблеми з психікою", - йдеться у заяві.
Скандал навколо Лариси Жалінської. Що відомо
Чемпіонка України з академічного веслування та військовослужбовиця Національної гвардії Лариса Жалінська виїхала до Росії, де дала інтерв’ю пропагандистам. Спортсменка заявила, що вона росіянка і "повернулася на історичну батьківщину".
В інтерв’ю Russia Today вона закликала інших охочих спортсменів покидати Україну та заявляла, що у Росії "спорт набагато чесніший".
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