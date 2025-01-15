Війна РФ в Україні підвищує ризик конфлікту США з ядерною країною, - кандидат на посаду очільника ЦРУ Реткліфф
Російсько-українська війна продовжує поширювати спустошення та збільшує "ризик втягнення Сполучених Штатів у конфлікт з ядерною країною"
Про це заявив колишній директор нацрозвідки США Джон Реткліфф під час слухання у Комітеті із розвідки Сенату щодо затвердження його кандидатури на посаду директора ЦРУ в адміністрації Дональда Трампа, передає Голос Америки.
"Російсько-українська війна триває, поширюючи спустошення і збільшуючи ризик для США бути втягнутими у конфлікт із ядерною країною", - заявив він.
За словами Реткліффа, США сьогодні стикаються із "ймовірно, найскладнішим середовищем для національної безпеки в історії країни".
Перераховуючи загрози для нацбезбеки США, він, зокрема, назвав прагнення Китаю до глобального панування, транснаціональну злочинність, дії Ірану та Північної Кореї, а також ситуацію на Близькому Сході.
"Посилення координації між суперниками та супротивниками Америки загрожує посилити загрози, які кожен з них становить для нас окремо, а численні терористичні групи та інші недержавні суб’єкти, деякі з яких навіть перетнули наш південний кордон, все ще становлять постійну загрозу нашому народу", - зазначив Реткліфф.
- Нагадаємо, у середині листопада 2024 року новобраний президент США Дональд Трамп оголосив низку майбутніх призначень, зокрема міністрів оборони та внутрішньої безпеки й директора ЦРУ.
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