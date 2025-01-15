Війна РФ в Україні підвищує ризик конфлікту США з ядерною країною, - кандидат на посаду очільника ЦРУ Реткліфф

Про це заявив колишній директор нацрозвідки США Джон Реткліфф під час слухання у Комітеті із розвідки Сенату щодо затвердження його кандидатури на посаду директора ЦРУ в адміністрації Дональда Трампа, передає Голос Америки.

"Російсько-українська війна триває, поширюючи спустошення і збільшуючи ризик для США бути втягнутими у конфлікт із ядерною країною", - заявив він.

За словами Реткліффа, США сьогодні стикаються із "ймовірно, найскладнішим середовищем для національної безпеки в історії країни".

Перераховуючи загрози для нацбезбеки США, він, зокрема, назвав прагнення Китаю до глобального панування, транснаціональну злочинність, дії Ірану та Північної Кореї, а також ситуацію на Близькому Сході.

"Посилення координації між суперниками та супротивниками Америки загрожує посилити загрози, які кожен з них становить для нас окремо, а численні терористичні групи та інші недержавні суб’єкти, деякі з яких навіть перетнули наш південний кордон, все ще становлять постійну загрозу нашому народу", - зазначив Реткліфф.