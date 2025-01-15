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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Сили оборони відбили атаки росіян на кордоні України з Курською областю, - DeepState

Сили оборони відбили атаки росіян на кордоні України з Курською областю, - DeepState

Влад Дідусь
15 січня, 2025 середа
17:43
Війна з Росією

Воїни 67-ї окремої механізованої бригади поділились інформацією про ураження росіян на кордоні України з Курською областю

Зміст

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

"Противник накопичився вздовж кордону в районі Журавки (прим. - Сумської області) і пробував здійснити штурмові дії на населений пункт, але підрозділи Сил Оборони зробили ці спроби безрезультатними. Очікується повторення рухів, адже в противника наявні там ресурси", - пишуть OSINT-ери.

За інформацією DS, в останні дні активізація на Курщині дещо спала в порівнянні з минулим тижнем. Штурмові дії тривають в напрямку Лебедівка - Свердліково та бої за контроль над селом Миколаєво-Дар'їно. 

  • У заяві Сумської обласної військової адміністрації наголосили, що станом на 14 січня не зафіксовано прориву державного кордону.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Сумщина
ЗСУ
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Курськ
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