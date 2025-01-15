Сили оборони відбили атаки росіян на кордоні України з Курською областю, - DeepState
Воїни 67-ї окремої механізованої бригади поділились інформацією про ураження росіян на кордоні України з Курською областю
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Противник накопичився вздовж кордону в районі Журавки (прим. - Сумської області) і пробував здійснити штурмові дії на населений пункт, але підрозділи Сил Оборони зробили ці спроби безрезультатними. Очікується повторення рухів, адже в противника наявні там ресурси", - пишуть OSINT-ери.
За інформацією DS, в останні дні активізація на Курщині дещо спала в порівнянні з минулим тижнем. Штурмові дії тривають в напрямку Лебедівка - Свердліково та бої за контроль над селом Миколаєво-Дар'їно.
- У заяві Сумської обласної військової адміністрації наголосили, що станом на 14 січня не зафіксовано прориву державного кордону.
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