Сили оборони відбили атаки росіян на кордоні України з Курською областю, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

"Противник накопичився вздовж кордону в районі Журавки (прим. - Сумської області) і пробував здійснити штурмові дії на населений пункт, але підрозділи Сил Оборони зробили ці спроби безрезультатними. Очікується повторення рухів, адже в противника наявні там ресурси", - пишуть OSINT-ери.

За інформацією DS, в останні дні активізація на Курщині дещо спала в порівнянні з минулим тижнем. Штурмові дії тривають в напрямку Лебедівка - Свердліково та бої за контроль над селом Миколаєво-Дар'їно.