Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Індія спустила на воду підводний човен, есмінець і фрегат для захисту від присутності Китаю в Індійському океані

Індія спустила на воду підводний човен, есмінець і фрегат для захисту від присутності Китаю в Індійському океані

Катерина Ганжа
15 січня, 2025 середа
18:07
Світ Нарендра Моді

У середу, 15 січня, військово-морські сили Індії одночасно спустили на воду підводний човен, есмінець і фрегат, побудовані на державній верфі, з огляду на важливість захисту регіону Індійського океану на тлі сильної присутності Китаю

Зміст

Про це повідомляє AP. 

"Введення в експлуатацію трьох великих військово-морських бойових кораблів знаменує собою значний крок уперед у реалізації бачення Індії стати світовим лідером у сфері оборонного виробництва і морської безпеки", - зазначив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. 

Як зазначили у виданні, через Індійський океан здійснюється 95% торгівлі Індії. Міністр оборони країни Раджнатх Сінгх заявив, що важливість Атлантичного океану змістилася до регіону Індійського океану, який, за якого словами, є центром міжнародного силового суперництва.

"Індія надає найбільшого значення зміцненню свого військово-морського флоту для захисту своїх інтересів", – наголосив він.

За словами аналітика з питань оборони Рахула Беді, ситуація у регіоні Індійського океану є складною, оскільки флот Китаю, головного суперника Індії, зростає у геометричній прогресії.

  • У Китаї розпочали будівництво щонайменше п'яти нових барж, спеціально призначених для висадки десанту. Це може стати складовою військової стратегії Пекіна у разі спроби висадки на Тайвань. 
Теги:
Новини
Китай
Індія
корабель
Читайте також:
Автор Катерина Єсікова
15 січня, 2025 середа
Масована ракетна атака РФ: на Львівщині та Прикарпатті пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Українські військовополонені
Автор Катерина Єсікова
14 січня, 2025 вiвторок
У РФ "суд" виніс вироки сімом українським військовополоненим, які брали участь у Курській операції
Київ
+0.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.24
    Купівля 42.24
    Продаж 42.87
  • EUR
    Купівля 43.41
    Продаж 44.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
15 січня
19:07
Данило Гетманцев
Гетманцев вніс до Ради законопроєкти про оподаткування посилок з-за кордону
19:06
Оновлено
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
Ізраїль і ХАМАС домовились про припинення вогню
18:44
Лариса Жалінська
В Україні знайшли покарання для веслувальниці та військовослужбовиці Жалінської, яка виїхала до РФ
18:42
Друге засідання робочої групи України та Польщі з історичних питань відбудеться наприкінці січня
18:30
росія, санкції
США запровадили санкції проти структури, яка керує окупованою ЗАЕС, та дочірніх компаній Росатому
18:00
OPINION
Гроші для України або еміграція в Нову Зеландію. Як Рютте вперше розклав Європі, хто такі росіяни?
17:49
соцмережа Х (Твіттер)
Бундесвер зупинив ведення сторінки в соцмережі Маска Х
17:43
Сили оборони відбили атаки росіян на кордоні України з Курською областю, - DeepState
17:25
Вишеградська група, Польща, Анджей Дуда
"Перший крок до реальних гарантій безпеки": Дуда закликав надати Україні запрошення до НАТО вже зараз
17:24
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:21
Дональд Туск
Польща виділила Україні новий пакет військової допомоги на понад €200 млн
17:16
Кевін Келсі
"Шахтар" за 6 млн євро продає свого форварда у США, - ЗМІ
17:02
тюрма
Шпигувала в Миколаєві та входила в агентурну мережу ГРУ: 15 років тюрми отримала ексвійськова
16:51
Ексклюзив
ракетна атака, ракета
Росія застосовує менше ракет для ударів по Україні: у Defense Express назвали причини
16:45
Оновлено
Обстріл Краматорська 15 січня
Росіяни зранку вдарили по Краматорську: є поранені, серед них – діти
16:43
Андрій Лунін, Реал, Ла Ліга
"Реал" після 5 пропущених голів від "Барселони" поверне у ворота Луніна
16:36
Марта Костюк
Українська тенісистка Костюк вийшла до третього кола Australian Open
16:34
ЗСУ
На фронті з початку доби відбулось 48 боєзіткнень: росіяни найактивніші на Покровському напрямку
16:32
Володимир Зеленський. Рамштайн 9 січня 2025 р
Чисельність української армії складає 880 тис. військових, - Зеленський
16:31
Дональд Туск
"Я не дозволю, аби в Польщі використовували цю драматичну історію в політичних іграх": Туск про Волинську трагедію
16:23
Уряд виділив додаткові 540 млн грн на створення майстерень і лабораторій у профтехах та коледжах
16:04
TikTok
TikTok готується до ймовірного блокування застосунку в США 19 січня, - Reuters
16:01
Військовий контингент європейських країн в Україні може бути частиною гарантій безпеки, – Зеленський
16:01
OPINION
Тепер медіа не відповідатимуть за коментарі до їхніх текстів
15:57
Оновлено
Масована ракетна атака РФ: на Львівщині та Прикарпатті пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури
15:55
Дональд Туск
Туск звинуватив РФ у підготовці актів терору проти авіаліній Польщі та всього світу
15:41
Мін'юст
Мін'юст планує відновити роботу всіх держреєстрів після кібератаки РФ до кінця січня
15:35
Ніл Ґейман
Автор "Пісочної людини" Ніл Ґейман заперечив нові звинувачення у зґвалтуваннях
15:33
OPINION
Піар на зброї. Що не так працює в Агенції оборонних закупівель?
15:31
Оновлено
Роберт Фіцо
У Словаччині опозиція внесла пропозицію про вотум недовіри уряду Фіцо
15:29
Оновлено
Україна повернула додому з РФ 25 важкохворих і поранених полонених, серед них захисники Маріуполя
15:18
Оновлено
ЗСУ
Рада ухвалила закон щодо направлення підрозділів ЗСУ за кордон під час воєнного стану
15:11
Ярослав Юрчишин
Юрчишин прокоментував уточнені вимоги до медіа щодо видалення коментарів
15:04
Оновлено
Володимир Зеленський і Дональд Туск
Початок головування Польщі в ЄС є важливим моментом на шляху України до Євросоюзу, - Туск на зустрічі з Зеленським
15:03
Туск і Зеленський
Польща готова організувати третій саміт, присвячений відбудові України, – Туск
14:46
Кадочникова
Акторка Лариса Кадочникова пояснила, чому не перейшла на українську на церемонії вручення премії Параджанова
14:24
Верховна Рада
Парламент ухвалив законопроєкт про систему охорони психічного здоровʼя
14:23
На Житомирщині оголосили підозру працівнику моргу, який зрізав золоту каблучку з руки загиблого військового
14:11
ворожка
У Мінкульті заявили, що не можуть впливати на показ сюжетів про екстрасенсів у телемарафоні
14:08
ФАБ-3000
Росіяни скинули авіабомбу на будинок майора поліції у Курській області, - росЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV