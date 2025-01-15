Індія спустила на воду підводний човен, есмінець і фрегат для захисту від присутності Китаю в Індійському океані

Про це повідомляє AP.

"Введення в експлуатацію трьох великих військово-морських бойових кораблів знаменує собою значний крок уперед у реалізації бачення Індії стати світовим лідером у сфері оборонного виробництва і морської безпеки", - зазначив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Як зазначили у виданні, через Індійський океан здійснюється 95% торгівлі Індії. Міністр оборони країни Раджнатх Сінгх заявив, що важливість Атлантичного океану змістилася до регіону Індійського океану, який, за якого словами, є центром міжнародного силового суперництва.

"Індія надає найбільшого значення зміцненню свого військово-морського флоту для захисту своїх інтересів", – наголосив він.

За словами аналітика з питань оборони Рахула Беді, ситуація у регіоні Індійського океану є складною, оскільки флот Китаю, головного суперника Індії, зростає у геометричній прогресії.