Індія спустила на воду підводний човен, есмінець і фрегат для захисту від присутності Китаю в Індійському океані
У середу, 15 січня, військово-морські сили Індії одночасно спустили на воду підводний човен, есмінець і фрегат, побудовані на державній верфі, з огляду на важливість захисту регіону Індійського океану на тлі сильної присутності Китаю
Про це повідомляє AP.
"Введення в експлуатацію трьох великих військово-морських бойових кораблів знаменує собою значний крок уперед у реалізації бачення Індії стати світовим лідером у сфері оборонного виробництва і морської безпеки", - зазначив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.
Як зазначили у виданні, через Індійський океан здійснюється 95% торгівлі Індії. Міністр оборони країни Раджнатх Сінгх заявив, що важливість Атлантичного океану змістилася до регіону Індійського океану, який, за якого словами, є центром міжнародного силового суперництва.
"Індія надає найбільшого значення зміцненню свого військово-морського флоту для захисту своїх інтересів", – наголосив він.
За словами аналітика з питань оборони Рахула Беді, ситуація у регіоні Індійського океану є складною, оскільки флот Китаю, головного суперника Індії, зростає у геометричній прогресії.
- У Китаї розпочали будівництво щонайменше п'яти нових барж, спеціально призначених для висадки десанту. Це може стати складовою військової стратегії Пекіна у разі спроби висадки на Тайвань.
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