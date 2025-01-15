ЦПД спростував фейк про відпочинок Зеленської на гірськолижному курорті Санкт-Моріц

Про це Центр протидії дезінформації пише у Telegram.

Інформацію про буцімто відпочинок Олени Зеленської на гірськолижному курорті Сант-Моріц поширив один із колишніх народних депутатів України.

"Жодних доказів на підтвердження цієї інформації колишній український нардеп не надав. У поширеному ним відео видно лише декількох невідомих осіб, які сідають у кортеж. Жодних чітких ознак, за якими можна було б ідентифікувати Першу леді або будь-кого з її оточення, на відео немає. Ба більше, сам автор допису вказує, що це лише припущення", - пише ЦПД.

У Центрі вважаються, що подібні інформаційні вкиди спрямовані на дискредитацію президента України та його родини.