ЦПД спростував фейк про відпочинок Зеленської на гірськолижному курорті Санкт-Моріц
Центр протидії дезінформації попередив, що у мережі зʼявився фейк про відпочинок Олени Зеленської на гірськолижному курорті Санкт-Моріц
Про це Центр протидії дезінформації пише у Telegram.
Інформацію про буцімто відпочинок Олени Зеленської на гірськолижному курорті Сант-Моріц поширив один із колишніх народних депутатів України.
"Жодних доказів на підтвердження цієї інформації колишній український нардеп не надав. У поширеному ним відео видно лише декількох невідомих осіб, які сідають у кортеж. Жодних чітких ознак, за якими можна було б ідентифікувати Першу леді або будь-кого з її оточення, на відео немає. Ба більше, сам автор допису вказує, що це лише припущення", - пише ЦПД.
У Центрі вважаються, що подібні інформаційні вкиди спрямовані на дискредитацію президента України та його родини.
- 10 січня Центр протидії дезінформації зафіксував в інфопросторі Франції низку антиукраїнських інформаційних кампаній.
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