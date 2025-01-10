"Зеленський купив готель у Куршевелі": ЦПД зафіксував у Франції сплеск фейків про Україну
Центр протидії дезінформації зафіксував в інфопросторі Франції низку антиукраїнських інформаційних кампаній
Про це ЦПД пише у Telegram.
Франкомовні ресурси поширюють проросійські тези, нібито "Франція розпалює війну в Україні", "Захід заробляє на постачанні зброї, а Україна розплачується життями", "Захід відповідальний за війну в Україні" тощо.
"Подібні меседжі є відверто маніпулятивними, мета яких дискредитувати західну допомогу Україні та перекласти відповідальність за ескалацію на Захід. Особливу роль у поширенні маніпулятивних повідомлень відіграла франкомовна мережа пропагандистських ресурсів Pravda, про яку раніше повідомляв Центр", - йдеться у повідомленні.
У ЦПД також фіксують кампанію з поширення у Франції фейків для дискредитації президента України Володимира Зеленського.
"Поширювалась інформація, що Зеленський нібито придбав готель на гірськолижному курорті Куршевель у Франції за 88 млн євро і буцімто купив віллу на острові Сен-Бартелемі. Ці повідомлення не відповідають дійсності та були спростовані Центром", - пише ЦПД.
- 7 січня у Центрі протидії дезінформації при РНБО України звернули увагу на ШІ-зображення та відео з "українськими військовими", які поширюються у TikTok.
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