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"Зеленський купив готель у Куршевелі": ЦПД зафіксував у Франції сплеск фейків про Україну

Влад Дідусь
10 січня, 2025 п'ятниця
22:55
Світ Володимир Зеленський

Центр протидії дезінформації зафіксував в інфопросторі Франції низку антиукраїнських інформаційних кампаній

Зміст

Про це ЦПД пише у Telegram.

Франкомовні ресурси поширюють проросійські тези, нібито "Франція розпалює війну в Україні", "Захід заробляє на постачанні зброї, а Україна розплачується життями", "Захід відповідальний за війну в Україні" тощо. 

"Подібні меседжі є відверто маніпулятивними, мета яких дискредитувати західну допомогу Україні та перекласти відповідальність за ескалацію на Захід. Особливу роль у поширенні маніпулятивних повідомлень відіграла франкомовна мережа пропагандистських ресурсів Pravda, про яку раніше повідомляв Центр", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД також фіксують кампанію з поширення у Франції фейків для дискредитації президента України Володимира Зеленського. 

"Поширювалась інформація, що Зеленський нібито придбав готель на гірськолижному курорті Куршевель у Франції за 88 млн євро і буцімто купив віллу на острові Сен-Бартелемі. Ці повідомлення не відповідають дійсності та були спростовані Центром", - пише ЦПД.

  • 7 січня у Центрі протидії дезінформації при РНБО України звернули увагу на ШІ-зображення та відео з "українськими військовими", які поширюються у TikTok.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Франція
Володимир Зеленський
Війна з Росією
фейк
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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