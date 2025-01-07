У ЦПД пояснили, чим небезпечні відео та фото з "українськими військовими", які поширюються у TikTok

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"У соціальній мережі TikTok почали масово поширювати відео та зображення, створені штучним інтелектом. У них нібито закликають молитися за українських військових, врятованих тварин чи дітей. Такі публікації швидко набирають тисячі переглядів", - розповідає ЦПД.

У ЦПД пояснюють, що подібні дописи викликають сильні емоції та стимулюють людей до реакції. У результаті автори цих сторінок отримують величезні охоплення й популяризацію профілів.

"Часто подібні відео поширюються ботами, а їхня мета – створити майданчики для подальшого просування маніпуляцій. Це може бути небезпечно, адже через зібрану аудиторію просуваються деструктивні наративи, вигідні Росії. До того ж подібні сторінки можуть містити шкідливі посилання, які ведуть до шахрайських сайтів", - йдеться у матеріалі Центру.

Українців закликають дотримуватись інформаційної гігієни: перевіряти джерела інформації, не піддаватись на маніпуляції та не взаємодіяти з підозрілим контентом.