У ЦПД пояснили, чим небезпечні відео та фото з "українськими військовими", які поширюються у TikTok
У Центрі протидії дезінформації при РНБО України звернули увагу на ШІ-зображення та відео з "українськими військовими", які поширюються у TikTok
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"У соціальній мережі TikTok почали масово поширювати відео та зображення, створені штучним інтелектом. У них нібито закликають молитися за українських військових, врятованих тварин чи дітей. Такі публікації швидко набирають тисячі переглядів", - розповідає ЦПД.
У ЦПД пояснюють, що подібні дописи викликають сильні емоції та стимулюють людей до реакції. У результаті автори цих сторінок отримують величезні охоплення й популяризацію профілів.
"Часто подібні відео поширюються ботами, а їхня мета – створити майданчики для подальшого просування маніпуляцій. Це може бути небезпечно, адже через зібрану аудиторію просуваються деструктивні наративи, вигідні Росії. До того ж подібні сторінки можуть містити шкідливі посилання, які ведуть до шахрайських сайтів", - йдеться у матеріалі Центру.
Українців закликають дотримуватись інформаційної гігієни: перевіряти джерела інформації, не піддаватись на маніпуляції та не взаємодіяти з підозрілим контентом.
- 7 січня у мережі поширили фейкове відео, в якому американські журналісти нібито насміхаються над втратами українських військових у війні проти Росії.
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