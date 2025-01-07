ЦПД спростував фейкове відео, де журналісти зі США нібито насміхаються над втратами українських військових

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

На фейковому відео спершу показують репортаж про українських біженців у США, після чого одна з журналісток каже: "Я побачила одного чоловіка 25 жінок. Це щасливий чоловік", на що інший журналіст відповідає: "Так, вони всі мертві".

У ЦПД пояснили, що поширене відео насправді є змонтованим. Воно створене шляхом об'єднання двох різних записів. Так, перший запис – це репортаж телеканалу MSNBC про українських біженців, який вийшов 3 квітня 2023 року.

Водночас другий запис – це телешоу Good Morning Cincinnati за червень 2024 року, яке транслював місцевий телеканал Local 12. У цьому телешоу не згадувались ні Україна, ні українські військові, наголосили в ЦПД.

"Отже, жодних подібних висловлювань та насмішок в оригінальних відеоматеріалах немає", – додали в Центрі.