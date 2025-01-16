З вулиць Києва приберуть понад тисячу покинутих автівок, пошкоджених через агресію РФ

Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Зазначається, що більшість автівок стали символом російської агресії. Проте багато з них створюють серйозні проблеми: вони звужують проїзд для рятувальної техніки та псують вигляд вулиць і дворів, де їх залишили занепадати.

"Завтра починаємо процес вивезення таких транспортних засобів. На найближчому засіданні Ради оборони спільно з відповідними службами напрацюємо ефективний механізм, який дозволить оперативно прибирати пошкоджені авто в майбутньому", - заявив Ткаченко.