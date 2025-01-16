З вулиць Києва приберуть понад тисячу покинутих автівок, пошкоджених через агресію РФ
Станом на січень 2025-го у столиці України зафіксували понад тисячу розбитих і покинутих автівок, які постраждали внаслідок влучань ворожих ракет і дронів
Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Зазначається, що більшість автівок стали символом російської агресії. Проте багато з них створюють серйозні проблеми: вони звужують проїзд для рятувальної техніки та псують вигляд вулиць і дворів, де їх залишили занепадати.
"Завтра починаємо процес вивезення таких транспортних засобів. На найближчому засіданні Ради оборони спільно з відповідними службами напрацюємо ефективний механізм, який дозволить оперативно прибирати пошкоджені авто в майбутньому", - заявив Ткаченко.
- На вулиці Хрещатик у Києві вранці 15 січня спалахнув підземний кабельний колектор. Рятувальники ліквідували пожежу.
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