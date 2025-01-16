DeepState заявив, що росіяни окупували Нескучне на Донеччині
OSINT-проєкт DeepState заявив, що російська армія станом на ніч четверга, 16 січня, окупувала село Нескучне у Донецькій області
Про це інформаційний OSINT-проєкт DeepState повідомляє у telegram.
"Ворог окупував Нескучне, а також просунувся у Времівці, Торецьку, Котлиному, біля Удачного, Янтарного, Нововасилівки, Сухих Ялів", - йдеться у повідомленні.
Водночас Сили Оборони України відновили положення біля Успенівки Покровської міської громади Покровського району Донецької області.
Фото: DeepState
- Раніше воїни 67-ї окремої механізованої бригади поділились інформацією про ураження росіян на кордоні України з Курською областю.
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