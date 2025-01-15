Україна виробила третину зброї від всієї, якою воює, - Зеленський

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю польським ЗМІ під час візиту до Варшави 15 січня, пише РБК-Україна.

"Сьогодні 33-34% зброї в Україні - українського виробництва. Менше ніж 30% - Європа, США - близько 40%. Приблизно так усе виглядає. Я вдячний за те, що зробив Байден. Ви знаєте, як працює американська політика: президент не може робити все самотужки", - зазначив він.

За його словами, альянс Європи та США допоміг Україні.

"Але я не буду говорити, скільки, наприклад, нам не вистачає систем ППО і чому ми не можемо отримати більше систем Patriot зі США. Я дійсно не можу цього зрозуміти. Може, я чогось не знаю, але знаю, що, на жаль, люди помирають", - додав Зеленський.