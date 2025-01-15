Україна виробила третину зброї від всієї, якою воює, - Зеленський
Україна забезпечує свої потреби у зброї на третину. Менше третини постачає Європа, а близько 40% - США
Про це Зеленський сказав в інтерв'ю польським ЗМІ під час візиту до Варшави 15 січня, пише РБК-Україна.
"Сьогодні 33-34% зброї в Україні - українського виробництва. Менше ніж 30% - Європа, США - близько 40%. Приблизно так усе виглядає. Я вдячний за те, що зробив Байден. Ви знаєте, як працює американська політика: президент не може робити все самотужки", - зазначив він.
За його словами, альянс Європи та США допоміг Україні.
"Але я не буду говорити, скільки, наприклад, нам не вистачає систем ППО і чому ми не можемо отримати більше систем Patriot зі США. Я дійсно не можу цього зрозуміти. Може, я чогось не знаю, але знаю, що, на жаль, люди помирають", - додав Зеленський.
- Зеленський заявив, що наразі в українській армії служать 880 тис. військових, які захищають усю територію держави.
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